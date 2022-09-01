Оренда житла: ось на які поступки найчастіше йдуть власники квартир

Як показують дані, після початку повномасштабного вторгнення РФ тільки 3% українців перестали орендувати житло, а майже 64% - нині знімають квартиру.

За це літо 31% громадян в нашій країні вперше зіткнулися з арендою житла, а майже 23% респондентів змінили винаймані квартири.

Найчастіше причиною змінити квартиру для проживання став переїзд в інше місто - про це розповіли більш як 31% респондентів. Ще 23% знайшли кращий варіант житла в межах свого міста. Близько 19% опитаних змінили житло через несприятливі умови оренди, а 15% орендарів виїхали на прохання власника.

На які поступки мешканцям найчастіше йшли власники житла

У питанні різних поступок з боку орендодавців в більшості випадків вони знижували вартість оренди. Зокрема, про такий крок назустріч заявили 30% опитаних українців на платформі.

Найпоширеніший розмір знижки становить 10-20% (про це розповіли 46% респондентів).

Також варто звернути увагу, що в половині випадків умови оренди не змінилися (51% опитаних).

Хороший / поганий досвід оренди

У більшості випадків респонденти зазначали, що залишилися в хороших або нейтральних стосунках з орендодавцем, а ось зі скандалами або образами розпрощалися з власниками житла тільки 13,5% опитаних.

Так, 67% українців позитивно оцінюють свій останній досвід оренди. Найчастіше хороші відгуки давали з таких причин:

комфортних умов проживання (63%);

лояльних умов оплати (43%);

гнучкості та людяності орендодавця (41%).

А ось що говорять про негативний досвід, називаючи найвагоміші причини поганих вражень:

необґрунтовано висока ціна (75%);

погані умови проживання (понад 46% респондентів);

неготовність орендодавця йти назустріч: робити знижку, підселити родичів тощо (37%).

Як знаходять знімне житло

Найчастіше в Україні орендарі обирають для пошуку житла онлайн-майданчики (близько 40 %). Знайшли знімну квартиру за допомогою ріелтора 28% опитаних, а 21,5% орендарів відшукали житло через знайомих.

Згідно з даними сайту безплатних оголошень, в серпні на OLX Нерухомість найактивніше шукали житло в оренду в: