Арахамія розповів у прямому ефірі, як раніше давав хабарі чиновникам

Говорячи про корупцію Арахамія згадав випадок, з яким зіткнувся під час будівництва бізнес-центру в Києві. Тоді йому потрібно було особисто прийти отримати певні документи.

"Мені весь час говорили: "піди спочатку ось туди, он до тих юристів, заплати їм гонорар"... Скільки юрист коштує? Ну, умовно - 2 тисячі доларів. А якщо у тебе велика будівля, то піди, заплати 50 тисяч доларів", - пояснив він.

Нардеп наголосив, що прекрасно обізнаний з проблемою корупції, і знає, "як це все працює".

"Ми що, не розуміємо всі один одного, чи що? Я бізнесменом був, я прекрасно розумію, як це все працює", - зазначив глава фракції "СН".

Також Арахамія додав, що зізнаватися в прямому ефірі в даванні хабарів йому не соромно, адже "будь-який бізнесмен, який хоче побудувати, якщо не дасть грошей - ніколи в цій країні нічого не побудує".

У контексті боротьби з корупцією політик розповів про плани ліквідувати Державну архітектурно-будівельну інспекцію.

За його словами, в Києві за 1 квадратний метр об'єму будівлі - "страшні цифри" хабарів, близько 5-7 доларів.

Раніше повідомлялося, що Давид Арахамія публічно вибачився за порушення ПДР в центрі Києва, коли залишив припарковане авто на пішохідному переході під світлофором недалеко від Офісу президента, і розповів, що сплатив штраф.



Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" генеральний прокурор України Ірина Венедиктова висловилася про справу Віктора Медведчука.



Також Венедіктова розповіла, чому застава за Медведчука склала саме 300 мільйонів гривень.



Не обійшлося без "гарячих" дискусій. Так, у прямому ефірі спалахнула суперечка між народним депутатом Нестором Шуфричем та журналістом Юрієм Бутусовим стосовно того, чи варто вводити санкції РНБО проти соратників Медведчука з ОПЗЖ.



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