Арахамія назвав причини звільнення Степанова: "не впорався вчасно"

Максима Степанова відправлять у відставку з посади Міністра охорони здоров'я України через провал вакцинації. При цьому є ймовірність, що його посаду займе його заступник Віктор Ляшко.

Про це розповів голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія в ефірі програми " Свобода слова Савіка Шустера ".

"Пан Ляшко займався карантином і всіма цими тестами, і там є багато результатів, а вакцинацію забрав до себе особисто пан Степанов, і мені здається, що не впорався вчасно з цим завданням", - заявив Арахамія.

Офісу президента довелося весь час втручатися в укладення договорів на постачання вакцин.

"І коли вони спілкувалися, вони неодноразово чули зворотний зв'язок від цих сторін, що наше Міністерство охорони здоров'я, на жаль, зверталося трохи пізніше, ніж інші. І завдяки цьому, можливо, є і такі затримки в постачаннях. Якщо вся країна працює тільки на те, щоб отримати вакцини, а Міністерство трошки гальмує, то потрібно міняти керівництво", - додав він.

Арахамія також підтвердив, що Офіс президента намагався переконати Степанова подати у відставку, але той відмовився. Тепер питання має вирішити Верховна Рада. При цьому він упевнений, що депутати проголосують за відставку нинішнього міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, Степанов розповів, скільки потрібно вакцинувати українців для скасування карантину.

Раніше Степанов назвав дату впровадження COVID-сертифікатів в Україні.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера", основна тема якого - суд над Медведчуком, експерти, серед яких Олексій Данілов, Сергій Щербина, Ірина Венедіктова та інші, дають відповідь на питання, скільки в Україні російських агентів. Окрім того, ексклюзивно Генеральний прокурор України прокоментує деталі справи проти одного з лідерів ОПЗЖ щодо державної зради. Також стане відомо, хто наступним потрапить під санкції РНБО.

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 14 травня

Нагадаємо, у минулому випуску ток-шоу показали великий сюжет, у якому свідки злочину Червоної армії в селі Великий Житин 10 січня 1946 року розповіли про звірства вояків СРСР.



Також показали сам документ з архівів Служби безпеки України про злочини Червоної армії в селі Рівненської області.



Ще голова Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану Сергій Куніцин розповів про участь українських ветеранів Афганістану в бойових діях на Донбасі та про поїздку до Москви у 2014 році.



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