Квітень буде холодним і мокрим: синоптики дали прогноз на другий місяць весни

Великдень цього року буде раннім – 24 квітня. Спрогнозувати точну погоду поки дуже складно, оскільки, крім звичайних кліматичних факторів на території України додалися ще й фактори війни – постійні обстріли.

За попередніми прогнозами, у квітні 2022 року очікується змінна, помірна погода. Початок місяця стане досить теплим, місцями до +18 градусів вдень. Але ось дощів буде понад норму - в західних, північних і південних регіонах.

В середині місяця, з 17 по 24 квітня прийде похолодання, але в останні дні місяця знову потеплішає. За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, холодно буде з 20 по 30 квітня.

Вдень у більшості областей від + 9 до +15 градусів, вночі всього +3 +5 градусів, на Сході ще холодніше – вночі до -2 градусів, вдень близько +7 градусів. Також можливі зливи та грози.

Цей прогноз підтверджує і народний синоптик Володимир Деркач. Перша декада квітня, за його прогнозом, буде тепла. Але похмура, мінлива і з невеликими опадами.

В середині місяця очікується погіршення погодних умов - зниження температури та опади. Можливі навіть короткочасні нічні заморозки.

А в останній декаді квітня буде багато опадів, температура повітря буде помірною, ночами зовсім прохолодно.