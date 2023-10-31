Apple выпустила супермощные MacBook и iMac. Чем они отличаются от предшественников

Apple M3, M3 Pro и M3 Max

Новое поколение чипов Apple Silicon было разработано с применением 3-нанометрового техпроцесса, аналогично чипу A17 Pro, устанавливаемому в iPhone 15 Pro и Pro Max. Эти процессоры оснащены графическим ускорителем, поддерживающим новую технологию "Динамическое кэширование".

Эта технология эффективно управляет использованием оперативки, обеспечивая оптимальное распределение ресурсов и позволяя выделять больше памяти для ресурсоемких задач, включая игры. Кроме того, эти процессоры поддерживают аппаратную трассировку лучей, показывая более реалистичное освещение в играх.

Новые чипы Apple Silicon (фото: Apple)

По сравнению с предыдущими чипами M2 процессоры M3 демонстрируют прирост производительности на уровне 10-20 процентов, а по сравнению с M1 - на уровне 40-65 процентов.

Основные характеристики новых чипов

M3: 8 ядер CPU, 10 ядер GPU до 24 ГБ объединенной памяти

M3 Pro: 11 или 12 ядер CPU, 14 или 18 ядер GPU до 36 ГБ объединенной памяти

M3 Max: 14 или 16 ядер CPU, 30 или 40 ядер GPU до 128 ГБ объединенной памяти

Топовый чип M3 Ultra пока не был представлен, но предполагается, что его анонс состоится на одном из будущих мероприятий компании.

Чипы М3, М3 Pro, M3 Max (фото: Apple)

MacBook Pro 14 и 16

Apple также представила новые модели ноутбуков MacBook Pro 14 и 16, оснащенные процессорами M3. 14-дюймовый MacBook Pro стал базовой моделью в серии, заменяя 13-дюймовую версию из Touch Bar.

Кроме того, представлены более мощные варианты с процессорами M3 Pro и M3 Max, доступные как в 14-дюймовом, так и в 16-дюймовом исполнении. Важно отметить, что новые ноутбуки обещают длительную автономность 22 часа вне зависимости от источника питания.

MacBook Pro (фото: Apple)

По дизайну, новые модели MacBook Pro не претерпели изменений, оставшись верными редизайну 2021 года с характерной "челкой" и экраном Liquid Retina XDR. Однако яркость дисплея была увеличена со 100 болт до 600 болт, достигая в режиме HDR значения 1 600 болт.

Появилась новая опция цветов - Space Black, доступная только для моделей с процессорами M3 Pro и M3 Max, а также версии в серебристом цвете. Модели с процессором M3 представлены в "сером космосе" и серебристом.

MacBook Pro (фото: Apple)

Продажа начнется 7 ноября, а цены на них следующие

MacBook Pro 14 с M3 - от 1 599 долларов (58 000 гривен)

MacBook Pro 14 с M3 Pro - от 1 999 долларов (72 600 гривен)

MacBook Pro 16 с M3 Pro - от 2 499 долларов (90 750 гривен)

MacBook Pro 14 с M3 Max - от 3 199 долларов (116 200 гривен)

MacBook Pro 16 с M3 Max - от 3 499 долларов (127 000 гривен)

iMac 24

Кроме того, Apple обновила модель iMac 24. Внешне она не изменилась по сравнению с моделью 2021 года, включая 24-дюймовый экран с разрешением 4.5K Retina. Основное изменение состоит в использовании процессора M3, хотя варианты M3 Pro и M3 Max для данной модели не предлагаются.

Тем не менее, процессор M3 поддерживает аппаратную трассировку лучей и предлагает некоторые улучшения, такие как поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также возможность увеличения объема оперативной и встроенной памяти.

Обновленный iMac 24 появится в продаже с 7 ноября по цене 1 299 долларов (47 200 гривен) за версию с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ.

Линейка iMac 24 (фото: Apple)