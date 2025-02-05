Apple отстает? Почему компания до сих пор не выпустила очки дополненной реальности

Vision Pro указал на будущее, которое могут реализовать только AR-очки

Когда в прошлом году был представлен Vision Pro, обзорщики выделили два главных недостатка устройства:

Оно должно быть легче, а идеальный форм-фактор - очки

Оно слишком дорогое

Помимо этих моментов, в целом Vision Pro и его операционная система visionOS произвели впечатление как технологически передовые продукты.

Для многих устройство выглядело как будущее, но с рядом ограничений, мешающих его полноценному внедрению.

Если говорить о перспективах Apple Glasses, есть два ключевых фактора, которые препятствуют их скорому выходу:

Физические ограничения

Другие носимые устройства Apple

Мечта об AR-очках существует, но насколько она реалистична? Пока нет.

Apple сначала должна выпустить Vision Pro с заметно меньшим весом, который не потребует дополнительных аксессуаров, разработанных медицинскими экспертами для удобства использования. Только после этого можно всерьез говорить о выпуске полноценных AR-очков.

Но кто-то может сказать, что если Apple пока не может выпустить настоящие AR-очки, почему бы не создать аналог Meta Ray-Ban?

Многие положительно отзываются о смарт-очках Meta и других конкурентов. Однако у всех этих устройств есть одна общая черта: их функциональность во многом ограничена тем, что уже предлагают носимые устройства Apple - или смогут предложить в ближайшем будущем.

AirPods и Apple Watch уже стали бестселлерами и вместе способны выполнять большую часть функций, доступных в современных смарт-очках.

Siri и ChatGPT всегда под рукой с AirPods в ушах, уведомления можно прослушивать через Siri или читать на Apple Watch, управление воспроизведением, переводчик и другие функции доступны на запястье - и это еще не все.

По данным различных источников, Apple разрабатывает новые модели AirPods с камерами - это решит одну из последних задач, с которой пока справляются только смарт-очки.

Учитывая, что существующие носимые устройства Apple уже выполняют многие из этих функций, компания вряд ли выпустит смарт-очки до тех пор, пока не сможет реализовать в них полноценную поддержку AR.

Итоги

Настанет ли день, когда все мы будем ходить в AR-очках? Возможно.

Но сначала технологии должны значительно продвинуться вперед, чтобы создать по-настоящему привлекательный продукт, который приведет к такому культурному сдвигу. А судя по всему, до этого момента еще несколько лет.

Менее сложные устройства, такие как смарт-очки, могут получить широкое распространение гораздо раньше. Но если AirPods и Apple Watch уже предлагают схожие функции, не предпочтут ли большинство пользователей именно эти аксессуары, избегая ношения чего-то на лице?

Сфера AR/VR, гарнитур и очков обладает огромным потенциалом. Однако на данный момент отказ Apple от проекта AR-очков выглядит логично.

Дальнейшие улучшения Vision Pro, AirPods и Apple Watch со временем помогут компании воплотить мечту об AR-очках - просто на это потребуется время.