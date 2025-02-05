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Apple отстает? Почему компания до сих пор не выпустила очки дополненной реальности

Apple не спешит с выпуском AR-очков (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Apple всегда задавала тренды в мире технологий, но с дополненной реальностью что-то пошло не так. На прошлой неделе Марк Гурман сообщил, что Apple отменила разработку проекта AR-очков после неудачных демонстраций для руководства компании.

О том, почему Apple тормозит с выпуском AR-очков, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ведущий сайт новостей про Apple 9to5Mac.

Vision Pro указал на будущее, которое могут реализовать только AR-очки 

Когда в прошлом году был представлен Vision Pro, обзорщики выделили два главных недостатка устройства: 

  • Оно должно быть легче, а идеальный форм-фактор - очки 
  • Оно слишком дорогое 

Помимо этих моментов, в целом Vision Pro и его операционная система visionOS произвели впечатление как технологически передовые продукты. 

Для многих устройство выглядело как будущее, но с рядом ограничений, мешающих его полноценному внедрению. 

Если говорить о перспективах Apple Glasses, есть два ключевых фактора, которые препятствуют их скорому выходу: 

  • Физические ограничения 
  • Другие носимые устройства Apple 

Мечта об AR-очках существует, но насколько она реалистична? Пока нет. 
Apple сначала должна выпустить Vision Pro с заметно меньшим весом, который не потребует дополнительных аксессуаров, разработанных медицинскими экспертами для удобства использования. Только после этого можно всерьез говорить о выпуске полноценных AR-очков. 

Но кто-то может сказать, что если Apple пока не может выпустить настоящие AR-очки, почему бы не создать аналог Meta Ray-Ban? 

Многие положительно отзываются о смарт-очках Meta и других конкурентов. Однако у всех этих устройств есть одна общая черта: их функциональность во многом ограничена тем, что уже предлагают носимые устройства Apple - или смогут предложить в ближайшем будущем. 

AirPods и Apple Watch уже стали бестселлерами и вместе способны выполнять большую часть функций, доступных в современных смарт-очках. 

Siri и ChatGPT всегда под рукой с AirPods в ушах, уведомления можно прослушивать через Siri или читать на Apple Watch, управление воспроизведением, переводчик и другие функции доступны на запястье - и это еще не все. 

По данным различных источников, Apple разрабатывает новые модели AirPods с камерами - это решит одну из последних задач, с которой пока справляются только смарт-очки. 

Учитывая, что существующие носимые устройства Apple уже выполняют многие из этих функций, компания вряд ли выпустит смарт-очки до тех пор, пока не сможет реализовать в них полноценную поддержку AR. 

Итоги 

Настанет ли день, когда все мы будем ходить в AR-очках? Возможно. 

Но сначала технологии должны значительно продвинуться вперед, чтобы создать по-настоящему привлекательный продукт, который приведет к такому культурному сдвигу. А судя по всему, до этого момента еще несколько лет. 

Менее сложные устройства, такие как смарт-очки, могут получить широкое распространение гораздо раньше. Но если AirPods и Apple Watch уже предлагают схожие функции, не предпочтут ли большинство пользователей именно эти аксессуары, избегая ношения чего-то на лице? 

Сфера AR/VR, гарнитур и очков обладает огромным потенциалом. Однако на данный момент отказ Apple от проекта AR-очков выглядит логично. 

Дальнейшие улучшения Vision Pro, AirPods и Apple Watch со временем помогут компании воплотить мечту об AR-очках - просто на это потребуется время. 

Напомним, что Meta и Snapchat готовят революцию в виртуальной реальности.

А еще мы писали, что VR-очки могут спровоцировать проблемы со здоровьем.

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