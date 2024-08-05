Apple откладывает выпуск складного iPad: что известно

В записке инвесторам Пу заявил, что он продолжает ожидать усиления продуктовой линейки Apple благодаря таким устройствам, как iPhone 17 и Apple Intelligence. Это даже происходит несмотря на некоторые "отсрочки" складного iPad Apple.

Когда инвесторы или аналитики используют термин "отсрочка" по отношению к выпуску продукта, они обычно имеют в виду, что ожидаемая дата выпуска перенесена на более поздний срок либо из-за задержки в процессе разработки или производства, либо из-за того, что компания решила отложить запуск по другим причинам.

В мае Пу сообщил, что первые складные устройства Apple достигнут массового производства в 2025 и 2026 годах после увеличения количества свидетельств наличия складных устройств в цепочке поставок Apple.

В то время аналитик сказал, что Apple, вероятно, выпустит крупноэкранный складной iPad или MacBook в этом временном промежутке перед запуском более массового складного iPhone в конце 2026 года.

Пу говорил, что одно складное устройство Apple с 20,3-дюймовым дисплеем начнет производство в конце 2025 года, что раньше, чем ожидалось ранее. Однако теперь Пу считает, что Apple выйдет на складной рынок во втором квартале 2026 года из-за "проблем с долговечностью дисплея".