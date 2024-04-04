Apple ведет разработки в совершенно новой для себя сфере: что известно

Основные идеи по созданию роботов

Одно из направлений заключается в создании робота, который будет способен сопровождать пользователя по дому и выполнять разнообразные задачи. Другая идея состоит в разработке подвижного устройства с дисплеем, аналогичным iPad, которое пользователь будет использовать для взаимодействия.

Обе эти концепции находятся на ранних этапах исследования. Это происходит в контексте увеличивающегося давления внутри компании. Apple ищет следующий прорывной продукт, который способен обеспечить рост выручки.

Ранее компания рассматривала возможность разработки электромобилей в качестве такого продукта. Однако данная идея была отвергнута.

Apple также представила собственные очки смешанной реальности, но для их значительной прибыли потребуется время. Поэтому технологический гигант ищет новые возможности для инноваций.

Apple Vision Pro (фото: Esquire)

Кто ответственный за создание роботов

За разработку домашних роботов внутри Apple отвечают два крупных подразделения: группа аппаратного обеспечения и группа искусственного интеллекта и машинного обучения. Идеи создания умных устройств для дома в предыдущие годы исходили именно из этих отделов.

Однако до настоящего момента эти идеи оставались лишь абстракциями и не приобретали конкретных форм. Руководители на разных уровнях выражали скептицизм относительно перспектив разработки таких устройств.

С увеличивающимся интересом к умным домам и расширяющимся применением искусственного интеллекта в Apple видят потенциал сделать персональных роботов привлекательными продуктами.

Перспективы у новой разработки

Однако трудно предположить, что они достигнут такого же коммерческого успеха, как iPhone, который в прошлом году составил 52 процента от общего объема продаж компании.

В случае, если Apple примет решение о разработке персональных роботов, это не будет первым случаем, когда корпорация входит в эту область. В 2021 году Amazon представила своего домашнего робота Astro, который в настоящее время доступен за 1 600 долларов, однако он не получил широкого распространения.

Домашний робот Amazon Astro не сразу завоевал популярность (фото: Amazon)