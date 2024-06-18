Apple разрабатывает новые модели своих гаджетов, которые будут отличаться от предыдущих

Что известно про будущий выпуск iPad

Во время презентации iPad Pro M4 в прошлом месяце Apple назвала его самым тонким устройством компании за всю историю и даже сравнила его с iPod nano 2012 года, чтобы подчеркнуть его изящные размеры.

В последнем выпуске своей рассылки Power On Марк Гурман пишет, что, следуя примеру iPad Pro, Apple теперь стремится выпускать максимально тонкие устройства во всех своих линейках, не жертвуя при этом временем автономной работы или важными новыми функциями.

Гурман считает, что новый iPad Pro - это "начало нового класса устройств Apple", и цель компании - предложить "самые тонкие и легкие продукты в своих категориях во всей технологической отрасли".

По имеющимся данным, в ближайшие пару лет Apple намерена выпустить более тонкие версии iPhone, Apple Watch и MacBook Pro.

Источники Гурмана сообщают, что Apple сейчас сосредоточена на разработке значительно более тонкого iPhone к линейке iPhone 17 в 2025 году. Она якобы получит "значительный редизайн" по аналогии с iPhone X.

Что известно про другие гаджеты

Ранее Гурман сообщал, что Apple планирует полную переработку Apple Watch к десятилетию устройства, названную "Apple Watch X".

Поскольку оригинальные Apple Watch были представлены в 2014 году и выпущены в 2015 году, Гурман не уверен, выйдут ли ‌Apple Watch X‌ в 2024 или 2025 году. Однако аналитик Apple Мин-Чи Куо заявил, что у грядущих Apple Watch в этом году будет больший экран и более тонкий дизайн, что похоже на то, о чем говорил Гурман.

В 2021 году Apple значительно переработала MacBook Pro, сделав его толще и тяжелее. Основным моментом стало возвращение нескольких портов, которые были удалены в предыдущих версиях в пользу тонкости корпуса. Теперь модели MacBook Pro включают порт HDMI, слот для SD-карты, порт зарядки MagSafe 3, три порта Thunderbolt 4 (USB-C) и разъем для наушников.