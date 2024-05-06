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Apple проведет онлайн-презентацию 7 мая: какие новинки будут представлены

Какие анонсы ждать на майской презентации Apple (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

Уже завтра, 7 мая, Apple проведет свое первое мероприятие в этом году, на котором основное внимание будет сосредоточено на iPad. Компания также планирует обновить некоторые аксессуары для iPad.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.

iPad Pro

Вероятно, главным анонсом будут iPad Pro, которые впервые будут оснащены OLED-экранами. Это позволит им иметь более глубокий черный цвет, улучшенную контрастность и более эффективное энергопотребление, подобно смартфонам. Они также сохранят функцию ProMotion с частотой до 120 Гц.

Компания, скорее всего, представит две версии планшета - с экранами размером 11,1 и 12,9 дюйма. Оба устройства будут иметь уменьшенные рамки вокруг экранов и станут тоньше. 11,1-дюймовая модель станет 5,1 мм толщиной (по сравнению с 5,9 мм), а 12,9-дюймовая - 5 мм (по сравнению с 6,4 мм).

Однако неясно, какими чипами будут оснащены новинки. Некоторые источники говорят о том, что новые iPad Pro будут первыми устройствами Apple с чипом М4, специально разработанным для функций искусственного интеллекта. Другие утверждают, что они могут ограничиться чипом М3.

Фронтальные камеры будут перемещены на удлиненные края планшетов, что сделает видеозвонки более удобными. Существуют также неофициальные упоминания о версиях устройств с 4 ТБ хранилищем и поддержкой зарядки MagSafe.

iPad Air

В этот раз Apple представит две версии планшетов: стандартную модель с экраном 10,9 дюйма и увеличенную версию с экраном 12,9 дюйма. Основное отличие от предыдущих моделей "Pro" заключается в использовании более привычных LCD-дисплеев вместо OLED. Фронтальную камеру также переместят, чтобы облегчить видеоконференции при подключенной клавиатуре.

Magic Keyboard

Возможно, обновленная версия устройства будет оснащена более прочной алюминиевой рамкой. Предполагается, что размер трекпада также увеличится, что приблизит iPad с клавиатурой к MacBook, по крайней мере, внешне.

Apple Pencil

Точное название "пера" пока неизвестно, но в обновленной третьей итерации компания может ввести тактильную отдачу. "Возможна более глубокая интеграция с Vision Pro, и, вероятно, стилус может работать с приложениями для рисования, поддерживающими VisionOS. Также есть шанс, что Аpple Pencil появится не только в белом, но и черном исполнении", - уточняется в заметке.

Напомним, что коллекционер поделился редкими снимками пробной версии iPad для Apple Watch.

А еще мы писали, что Apple добавит новые функции и обновления в ключевые приложения в iOS 18.

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