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Apple представила новый iMac с чипом M4, улучшенной камерой и Apple Intelligence (фото, видео)

Apple анонсировала долгожданное обновление iMac с Apple Intelligence (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Сегодня Apple обновила 24-дюймовый iMac с чипом M4, который дебютировал в iPad Pro в начале этого года. Это обновление произошло примерно через год после выпуска предыдущего iMac с чипом M3.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный сайт Apple.

Характеристики нового iMac

Apple обновила iMac, который теперь оснащенный чипом M4. Новый iMac включает в себя чип M4 с 8-ядерным процессором и до 10-ядерного графического процессора. Базовая модель стоит 1299 долларов и имеет два порта Thunderbolt USB-C 4, в то время как более дорогие модели начинаются с 1499 долларов и имеют четыре порта. 

Он также поставляется с аксессуарами, которые теперь используют порты зарядки USB-C, а не Lightning. Как и предыдущая модель, новый iMac оснащен 24-дюймовым 4,5K-дисплеем. Однако Apple предлагает новый вариант "нанотекстурированного стекла" за дополнительные 200 долларов, который должен помочь уменьшить блики и отражения. 

Кроме того, базовая оперативная память iMac была удвоена до 16 ГБ по сравнению с предыдущей моделью, с возможностью конфигурации более дорогой версии до 32 ГБ.  

Скриншот

Новый iMac от Apple также поставляется с 12-мегапиксельной веб-камерой и новыми функциями Apple Intelligence, которые начинают внедряться сегодня, такими как функции написания и редактирования на основе ИИ и переработанный Siri. 

Обновленный iMac доступен в семи цветах: зеленом, желтом, оранжевом, розовом, фиолетовом, синем и серебристом. Примечательно, что более крупной модели не предлагается, поскольку Apple ранее подтвердила, что не планирует заменять снятую с производства 27-дюймовую модель на базе Intel. 

Чип M3 был основным изменением в этом компьютере; в остальном он выглядел точно так же, как M1 iMac 2021 года, который появился с серьезным редизайном. Apple заявила, что модель M3 более чем в два раза быстрее, чем версия M1. 

Компания впервые анонсировала чип M4 вместе с новыми iPad Pro в мае, но до сих пор чип не переходил на линейку Mac. Чип M4 в iPad Pro построен на так называемой "технологии второго поколения" 3 нм, и компания заявляет, что чип имеет процессор с 10 ядрами и 10-ядерный графический процессор. 

 

Напомним, что Apple тестирует приложение для мониторинга уровня сахара в крови.

А еще мы писали, что Apple тихо выпустила новый сверхмощный iPad mini.

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