Революция в управлении диабетом. Apple тестирует приложение для мониторинга уровня сахара в крови

Apple тестирует приложение, ориентированное на здоровье и направленное на профилактику диабета. Такое приложение может помочь информировать о некоторых будущих продуктах Apple, связанных с контролем сахара в крови.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors , который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Детали разработки

Избранным сотрудникам с преддиабетом было предложено протестировать приложение, которое предлагало помощь в выборе продуктов питания и изменении образа жизни. Сотрудники, которые участвовали, подтвердили наличие у них преддиабета с помощью анализа крови, а затем активно следили за приемами пищи и уровнем сахара в крови с помощью устройств для мониторинга глюкозы.

Приложение использовалось для демонстрации сотрудникам, как выбор здоровой и нездоровой пищи может повлиять на уровень сахара в крови и привести к прогрессированию заболевания.

Например, значительный скачок глюкозы после приема пищи с высоким содержанием углеводов может побудить тестировщиков потреблять больше белка и делать другой выбор. Вмешательство на стадии преддиабета может помочь миллионам людей избежать развития диабета второго типа.

По словам Гурмана, Apple использовала приложение, чтобы посмотреть, как можно использовать данные об уровне сахара в крови и какие будущие инструменты могут быть полезны для потребителей.

Последние несколько лет Apple работала над добавлением функциональности неинвазивного мониторинга уровня сахара в крови в Apple Watch. В настоящее время большинство тестов на уровень сахара в крови требуют прокола кожи, но Apple разрабатывает метод, который использует оптическую абсорбционную спектроскопию и лазеры для определения концентрации глюкозы в организме без прокалывания кожи.