Apple официально раскрыла дату презентации iPhone 16: какие новинки будут представлены

Начало мероприятия запланировано на 10:00 утра (21:00 по киевскому времени), и для его посещения приглашены избранные представители СМИ.

Какие новинки покажет Apple на презентации

В этом году на мероприятии Apple представит линейку iPhone 16, новые модели Apple Watch и AirPods 4. Мы также получим официальные даты выхода iOS 18, macOS Sequoia и других программных обновлений Apple.

Ожидается, что все четыре новых iPhone будут оснащены настраиваемой кнопкой действия и новой кнопкой захвата для фотосъемки, которая будет поддерживать встроенные жесты, такие как смахивание для увеличения и уменьшения масштаба или легкое нажатие для автофокуса. Кнопка захвата будет расположена на правой стороне устройства под кнопкой питания.

Apple также добавляет чип A18 во все модели, поэтому вся линейка iPhone 16 сможет поддерживать функции Apple Intelligence, которые появятся в iOS 18.

Для стандартных моделей iPhone 16 не ожидается никаких других серьезных нововведений, но линейка Pro получит увеличение размера дисплея с 6,1 и 6,7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно для Pro и Pro Max. Обе модели также будут оснащены 5-кратным телеобъективом, который в прошлом году был эксклюзивом для Pro Max.

Для стандартных Apple Watch Series 10 ожидается более тонкий дизайн с большим дисплеем, но он не будет кардинальным. Apple также планирует обновить Apple Watch SE и Apple Watch Ultra, и мы можем увидеть новые функции для здоровья, такие как обнаружение апноэ сна и мониторинг артериального давления.

Пока не совсем ясно, успеет ли Apple подготовить их к запуску в этом году.

Ожидаются две модели AirPods 4: одна, являющаяся прямым преемником текущих AirPods 3, и другая, более продвинутая, с поддержкой активного шумоподавления по цене, не соответствующей Pro.

Apple планирует транслировать осеннее мероприятие в прямом эфире на своем веб-сайте, на YouTube и через приложение Apple TV.