Apple готовит iOS 18.3: какие новые функции ждут владельцев iPhone

Изменения в уведомлениях

Функция Apple Intelligence для сводки уведомлений из новостных приложений временно недоступна в iOS 18.3 из-за некорректного содержания некоторых новостных материалов.

Начиная с iOS 18.3, уведомления, включенные в сводку, будут выделены курсивом, чтобы их было проще отличить от обычных уведомлений. Apple также пообещала улучшить сводки уведомлений в будущих обновлениях iOS.

Кроме того, iOS 18.3 позволяет легко управлять настройками сводок уведомлений прямо с экрана блокировки.

Улучшения Visual Intelligence

Все четыре модели iPhone 16 оснащены кнопкой Camera Control, которая активирует функцию Visual Intelligence. Эта новая функция предоставляет информацию об объектах или местах вокруг пользователя. Например, с ее помощью можно узнать часы работы или рейтинг ресторана, мимо которого вы проходите, просто нажав и удерживая кнопку управления камерой.

В iOS 18.3 представлены несколько обновлений Visual Intelligence для моделей iPhone 16. Теперь вы можете добавить событие в приложение "Календарь" напрямую из плаката или рекламного флаера. Также Visual Intelligence научилась определять животных и растения.

Функция Visual Intelligence доступна только для моделей iPhone 16 и недоступна на других устройствах.

Улучшение приложения "Калькулятор"

iOS 18.3 возвращает небольшую, но полезную функцию в приложение "Калькулятор", которая ранее была удалена. Теперь, если вы нажмете знак равно второй раз, приложение повторит последнее математическое действие. Это особенно удобно для расчета сложных процентов или других повторяющихся операций.

Black Unity (возможное обновление)

В Release Candidate для tvOS 18.3, предназначенном для Apple TV, была обнаружена ссылка под названием "UNITY25" в коде обновления. В последние четыре года Apple запускала кампании Black Unity, включавшие ремешок для Apple Watch, циферблат и соответствующие обои для iPhone.

Пока неизвестно, что Apple планирует для Black Unity в 2025 году. Хотя код tvOS 18.3 указывает на возможное обновление, в примечаниях к iOS 18.3 Release Candidate ничего не упоминалось. Вероятно, официальный анонс будет сделан на следующей неделе.

Дополнительно

iOS 18.3 исправляет две ошибки, связанные с Siri и Apple Music:

Исправлена ошибка, из-за которой клавиатура могла исчезать при вводе текстового запроса для Siri

Устранена проблема, при которой воспроизведение музыки продолжалось до конца песни, даже если приложение Apple Music было закрыто

Apple также добавила упоминания о поддержке робот-пылесосов в коде приложения Home для iOS 18.3, но эта функция пока так и не была активирована. На сайте Apple указано, что данная функция появится в будущем обновлении, возможно, в iOS 18.4.