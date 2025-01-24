Apple готовит iOS 18.3: какие новые функции ждут владельцев iPhone

iOS 18.3 выйдет на следующей неделе после прохождения этапа бета-тестирования, начавшегося в середине декабря. Несмотря на то, что это обновление программного обеспечения является сравнительно небольшим, оно включает ряд новых функций, изменений и исправлений ошибок для iPhone.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт MacRumors, который специализируется на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.
Функция Apple Intelligence для сводки уведомлений из новостных приложений временно недоступна в iOS 18.3 из-за некорректного содержания некоторых новостных материалов.
Начиная с iOS 18.3, уведомления, включенные в сводку, будут выделены курсивом, чтобы их было проще отличить от обычных уведомлений. Apple также пообещала улучшить сводки уведомлений в будущих обновлениях iOS.
Кроме того, iOS 18.3 позволяет легко управлять настройками сводок уведомлений прямо с экрана блокировки.
Все четыре модели iPhone 16 оснащены кнопкой Camera Control, которая активирует функцию Visual Intelligence. Эта новая функция предоставляет информацию об объектах или местах вокруг пользователя. Например, с ее помощью можно узнать часы работы или рейтинг ресторана, мимо которого вы проходите, просто нажав и удерживая кнопку управления камерой.
В iOS 18.3 представлены несколько обновлений Visual Intelligence для моделей iPhone 16. Теперь вы можете добавить событие в приложение "Календарь" напрямую из плаката или рекламного флаера. Также Visual Intelligence научилась определять животных и растения.
Функция Visual Intelligence доступна только для моделей iPhone 16 и недоступна на других устройствах.
iOS 18.3 возвращает небольшую, но полезную функцию в приложение "Калькулятор", которая ранее была удалена. Теперь, если вы нажмете знак равно второй раз, приложение повторит последнее математическое действие. Это особенно удобно для расчета сложных процентов или других повторяющихся операций.
В Release Candidate для tvOS 18.3, предназначенном для Apple TV, была обнаружена ссылка под названием "UNITY25" в коде обновления. В последние четыре года Apple запускала кампании Black Unity, включавшие ремешок для Apple Watch, циферблат и соответствующие обои для iPhone.
Пока неизвестно, что Apple планирует для Black Unity в 2025 году. Хотя код tvOS 18.3 указывает на возможное обновление, в примечаниях к iOS 18.3 Release Candidate ничего не упоминалось. Вероятно, официальный анонс будет сделан на следующей неделе.
iOS 18.3 исправляет две ошибки, связанные с Siri и Apple Music:
Apple также добавила упоминания о поддержке робот-пылесосов в коде приложения Home для iOS 18.3, но эта функция пока так и не была активирована. На сайте Apple указано, что данная функция появится в будущем обновлении, возможно, в iOS 18.4.
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