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Apple позволит удалять системные приложения на iPhone в Европе, включая Камера и App Store

Пользователи iPhone и iPad в ЕС теперь могут удалить Apple App Store со своих устройств (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Apple скоро позволит пользователям iPhone и iPad в ЕС выбирать стандартные приложения для телефонных звонков, обмена сообщениями, клавиатур, менеджеров паролей и многого другого. Эти опции будут доступны позже в новом разделе "Стандартные приложения" в настройках.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Детали обновления 

Apple говорит, что весной 2025 года также позволит пользователям устанавливать стандартные приложения для навигации, перевода и фильтрации спама. Наряду с этими новыми опциями, пользователи iPhone в ЕС смогут удалять приложения App Store, Сообщения, Камера, Фото и Safari. 

Единственные приложения, которые Apple не позволит пользователям удалять, это Настройки и Телефон. 

Некоторые небольшие изменения грядут на экране выбора браузера Apple в ЕС, который появляется, когда пользователь впервые открывает Safari на своем iPhone. Это позволит пользователям устанавливать альтернативные браузеры, такие как Firefox, Chrome или DuckDuckGo. 

После обновления Apple потребует от всех пользователей ЕС, у которых Safari установлен в качестве стандартного, прокрутить весь список стандартных браузеров перед выбором опции, а также отобразит подпись App Store браузера на экране выбора.  

Кроме того, разработчики указанных браузеров получат доступ к большему объему данных о производительности экрана выбора. 

Apple уже позволяет пользователям в ЕС менять свой стандартный браузер и приложение Почта. Компания также начала открывать iPhone для сторонних магазинов приложений, причем Epic Games Store открылся на платформе на прошлой неделе. 

Все эти нововведения пока затронут только пользователей из Евросоюза. Доберутся ли они до других регионов, пока не известно. 

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