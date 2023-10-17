Apple будет обновлять упакованные iPhone прямо в коробках

Apple планирует упростить настройки новых iPhone для покупателей, предоставляя устройства с самой актуальной версией iOS уже упакованными.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новостной портал Mashable .

Вместо того, чтобы искать Wi-Fi и ожидать обновлений, пользователи смогут получить свой гаджет с уже установленной и настроенной прошивкой. Для этого Apple разрабатывает "проприетарное устройство, напоминающее беспроводную зарядку".

Персонал магазинов сможет просто поместить упакованный iPhone на это устройство, которое запустит процесс обновления. Это позволит смартфону автоматически загрузить и установить последнюю версию iOS, после чего он снова выключится.

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, такое оборудование ожидается в магазинах Apple до конца 2023 года. Пока что остается неясным, будут ли аналогичные устройства доступны в авторизованных розничных магазинах, кроме Apple Store.