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Апофеоз фарса: особенности "референдумов" оккупантов показали на видео

Коллаж РБК-Украина: российские оккупанты устроили фейковые референдумы
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики и их пособники коллаборанты на временно оккупированных территориях Украины устроили показуху, которую позже нарекут проведением "референдумов", чтобы попытаться аннексировать подконтрольные интервентам регионы.

23 сентября в сети появились видео ролики, свидетельствующие, что уровень абсурдности таких фейковых голосований сопоставим, пожалуй, только с методами их проведения.

Так, в некоторых случаях российские пропагандисты снимают кадры, как в урны бросают не заполненные бюллетени. В частности, такой случай был зафиксирован в Мариуполе в здании порта.

Известный журналист и блогер Денис Казанский отмечает в своем Facebook, что если в 2014 году оккупанты "хотя бы пытались создать видимость реального голосования", то сейчас даже заморачиваться с имитацией "референдума" никто не пытается.

"Выглядит это так. Просто ходят по дворам какие-то люди с колонками и якобы собирают подписи местных жителей. Даже на тех видео, которые выкладывают пропагандисты, видно, что это просто откровенное издевательство, которое даже не заслуживает обсуждения", - пишет он.

Как пример апофеоза такого фарса, Казанский показал видео российского пропагандиста Семена Пегова из Смоленска. Иностранец просто приехал в Донецк из РФ и "голосует" за присоединение к России - а подается это якобы как "выражение воли местного населения".

Также работники оккупационных администраций ходят по квартирам с урной в руках в сопровождении вооруженных автоматами солдат ВС РФ. Сегодня в пабликах появилось соответствующее видео из Запорожской области.

Также на псевдо-референдумах "голосуют" люди без документов, удостоверяющих личности. Жители захваченных войсками РФ городов рассказывают, что тех, кто на подобных "опросах" не выказывает желание присоединяться к стране-агрессору, коллаборанты записывают в блокноты. Вот еще наглядные видео о "референдумах":

Отметим, что в Центре стратегических коммуникаций дали рекомендации и разъяснения, как на временно оккупированных территориях избежать кампании по мобилизации и фейкореферендуму.

"Добровольное содействие оккупантам в проведении псевдореферендумов и мобилизации - уголовное преступление. Если вас заставили "проголосовать" или насильственно мобилизовали в ВС РФ, то вы жертва, а не соучастник. Дальнейшее участие в боевых действиях против Украины - это уже уголовное преступление", - говорится в публикации SPRAVDI.

  • Нужно скрываться, покидать оккупированную территорию, проявлять неповиновение, имитировать негодность, саботировать распоряжения, сдаваться в плен и т.д.
  • Не стоит рассчитывать, что российская мобилизация вас не коснется по тем или иным причинам (состояние здоровья, "бронь").
  • Россия всегда лжет, чтобы приглушить бдительность потенциальных жертв.
  • Украина последовательно реализует политику деоккупации, ВСУ освобождают украинскую землю. Власть оккупантов - временная.
  • Мобилизация и псевдореферендумы - это акт отчаяния и Россия проигрывает войну.

Ранее сообщалось, что оккупанты в "ДНР" планируют привлечь детей в своем "референдуме".

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