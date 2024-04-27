Аппетитный рецепт перевернутого пирога с бананами и карамелью для всей семьи

Что нужно для бананового пирога с карамелью

Для того чтобы приготовить этот невероятный десерт, вам нужны следующие компоненты:

Мука - 210 г

Бананы - 3 шт.

Яйца - 3 шт.

Масло - 150 г

Сметана - 80 г

Сахар - 260 г

Разрыхлитель - 10 г

Ваниль - щепотка

Соль - щепотка

Форма для выпечки - 1 шт., желательно диаметром 21 см

Как готовить пирог с бананами и карамелью

Для начала приготовьте карамель - в небольшой кастрюле растопите 150 г сахара на небольшом огне, постоянно помешивая смесь. Когда жидкий сахар станет янтарного цвета, снимите кастрюлю с огня и добавьте к карамели 50 г масла, тщательно перемешайте.

Для теста 100 г масла слегка нагрейте, чтобы оно стало мягким и переложите в отдельную миску. Добавьте 110 г сахара, соль, и взбивайте миксером до однородной смеси. Продолжая взбивать будущее тесто, добавьте в массу по одному яйцу, после каждого взбивая смесь примерно минуту.

Добавьте к яйцам ваниль и сметану, перемешайте и добавьте, просеивая через сито, муку с разрыхлителем. Перемешайте тесто до однородной смеси.

Застелите дно формы пергаментом для выпекания, очистите и нарежьте бананы кружочками 1,5-2 см толщиной. Выложите бананы на дно формы и полейте карамелью. После этого выложите тесто, равномерно распределив его лопаткой.

Разогрейте духовку до 170 градусов, накройте форму фольгой и выпекайте пирог 45-50 минут. После этого снимите фольгу и выпекайте еще 25 минут. Переверните пирог на тарелку, подождите, пока он немного остынет - и можно угощаться.