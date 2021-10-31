Антициклон подарує українцям сонячну і суху погоду в цей вихідний

Погода в центральних регіонах 31 жовтня

У Вінницькій та Черкаській областях буде без опадів, стовпчики термометрів вночі покажуть +4... +7 градусів, вдень близько +11... +14 градусів.

У Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській буде сухо, температура повітря в нічний час складе близько +3... +6 градусів, вдень +12... +16 градусів.

Погода на заході України 31 жовтня

У Львівській області в нічний час термометри покажуть +3... +6 градусів, вдень прогнозується близько +12... +15 градусів.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях буде ясно і сухо, вночі очікується +5... +8 градусів, вдень +11... +15 градусів.

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях буде похмуро, але без опадів. Температура повітря в нічний час +2... +5 градусів, вдень +6... +11 градусів.

У Закарпатській області ясно і сухо, стовпчики термометрів покажуть вночі +5... +8 градусів, вдень +14... +17 градусів.

Погода в північних регіонах 31 жовтня

У Київській, Чернігівській та Сумській областях опади не очікуються, буде ясно. Температура повітря вночі +3... +6 градусів, вдень +11... +14 градусів.

У Житомирській області теж буде сухо. У нічний час термометри нижче +3 градусів не опустяться, а вдень прогнозується максимум +15 градусів.

Погода в східних регіонах 31 жовтня

У Харківській та Луганській областях вночі термометри покажуть +3... +6 градусів, вдень +12... +15 градусів.

У Донецькій області буде сухо та ясно. Температура повітря вночі очікується близько +3... +6 градусів, вдень +11... +14 градусів.

Погода на півдні України 31 жовтня

В Одеській області прогнозується невелика хмарність. Стовпчики термометрів вночі покажуть +5... +8 градусів, вдень +10... +13 градусів.

У Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях, а також у Криму буде ясно. Температура повітря вночі становитиме +3... +6 градусів, вдень +13... +16 градусів.