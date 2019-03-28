Антициклон наступає: погода в Україні знову зміниться на вихідних

Погода в Україні в найближчі дні знову зробить різкий поворот. Тепер вже в бік справжньої весни. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у своєму блозі на сайті opinionua.com.

Вона розповіла, що погода у п'ятницю, 29 березня, почне поліпшуватися, проте попередила, що в найближчі дні буде прохолодно. Невелике потепління очікується в суботу-неділю.

"Атмосфера настійно рекомендує зимі все ж їхати на вокзал з речами до наступного сезону. Тому вже з 29 березня опади в Україні припиняться. Антициклон почне підвищувати атмосферний тиск, опади у п'ятницю малоймовірні у всіх областях. Хоча ще утримається прохолодна погода, +6 +11 градусів", - написала Діденко.

Карта погоди на 29 березня

Вона зазначила, що в найближчі вихідні в Україні почне поступово підвищуватися температура повітря і опади не прогнозуються.

"У суботу та неділю, 30 і 31 березня, цей антициклон під ручку з південними повітряними потоками принесуть в Україну прекрасну комфортну погоду. Температура повітря порадує виборців високими градусами і сонячним днем. Протягом суботи-неділі очікується максимально + 10 + 18 градусів. Тому нічого не повинно перешкодити громадянам виконати свій виборчий борг", - спрогнозувала синоптик.

У столиці в п'ятницю буде холодно, але сухо, а на вихідних очікується невелике підвищення температури повітря.

"У Києві 29 березня ще буде холодним, але без опадів; очікується вночі 0-2 градуси тепла, вдень 6 + 8 градусів. А 30-31 березня в столиці буде панувати комфортна синоптична ситуація - буде сухо, сонячно і + 12 + 15 градусів", - додала синоптик і попередила, що варто уважно стежити за уточненнями прогнозів погоди, так як весняна погода дуже мінлива.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що українців чекають кардинальні зміни клімату.

А також розповідали про те, що синоптик дала сприятливий прогноз погоди на 31 березня.