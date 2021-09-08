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Антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище: синоптики зробили попередження

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Середа 08 вересня 2021 20:00
Антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище: синоптики зробили попередження Фото: Погода в Україні принесе небезпечне явище (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні буде теплою і сухою завдяки антициклону Hermelinde, при цьому синоптики попереджають про небезпечні тумани, які будуть сильно погіршувати видимість на дорогах вранці і ввечері.

Що буде з погодою в країні завтра, коли в Україну повернуться дощі - читайте нижче в нашому матеріалі.

Яка погода буде 9 вересня

Синоптик Наталка Діденко повідомляє, що 9-го вересня у всіх областях України дощів не передбачається.

"Однак без атмосферних явищ не залишимося - будуть виникати красиві, хоча і небезпечні, можливо, для водіїв, тумани. Тумани з видимістю 300-500 метрів будуть плавати переважно вранці і ввечері. Обережно!" - попередила вона.

Температура в четвер комфортна, + 20+25 градусів, вночі заморозки відступлять, очікується +8+14 градусів.

У Києві 9 вересня також буде сонячним і теплим, протягом дня очікується +22+24 градуси.

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що буде з температурою повітря в країні в четвер.

Антициклон Hermelinde принесе в Україну небезпечне явище: синоптики зробили попередження

Скрін: Погода в Україні, прогноз на 9 вересня (meteo.gov.ua)

Коли в Україну повернуться дощі?

В Укргідрометцентрі прогнозують, що опади очікуються вже 12-13 вересня на південному сході. До цього часу в країні буде помірно-тепла суха вереснева погода.

Попри атмосферні явища, температура і на початку наступного тижня буде високою, +20+25 градусів.

Раніше еколог попередила українців про точку неповернення, після якої кліматичні зміни повністю поміняють екосистему країни.

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