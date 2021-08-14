Антициклон Елфі подарує українцям ідеальну погоду, та після Маковія прийде спека з грозами

Погода в Україні в суботу, 14 серпня, буде сприятливою і без опадів майже на всій території країни, і синоптичну ситуацію визначатиме антициклон з ім'ям Елфі. Однак на свято Маковія в ряді регіонів все ж очікуються грозові дощі.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook .

"В цілому по країні буде дуже багато сонця. Опадів не передбачається. Але крутиться циклон з атмосферним фронтом на південний схід від України. Тому на Запоріжжі, в Донецькій та Луганській областях і в Криму є ймовірність локальних дощів з грозами", - зазначила експерт.

Також в суботу температура повітря прогнозується комфортна - ніякої спеки не буде. Стовпчики термометрів в середньому покажуть в денний час близько +24 ... +29 градусів.

Але вже в неділю температура повітря почне підвищуватися, і в Україні буде починатися період спеки.

Хоча 15 серпня вона ще буде досить помірною - близько +27... +31 градус, то вже з понеділка по середу прогнозується +30 ... +35 градусів.

Зазначимо, що спеку на початку наступного тижня "розбавлять" опади, які до середи накриють майже всю країну, йдеться в прогнозі Укргідрометцентру.

Так, у понеділок, 16 серпня, грозові дощі пройдуться тільки по деяких західних і північних областях, у вівторок, 17 серпня, заллє вже всі західні регіони і трохи центральних, а ось у середу, 18 серпня, "мокрий ореол" розтягнеться вже майже на всю країну, не доходячи лише до Харківської, Донецької та Луганської областей.

Додамо також, що для західних регіонів період спеки закінчиться практично вже у вівторок, де стовпчики термометрів повернуться в комфортні показники (+25... +28 градусів) а потім взагалі до "порогу" у +21-22 градусів.

Карта погоди в Україні 16 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 17 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 18 серпня (фото: meteo.gov.ua)