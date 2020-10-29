Антитіла просто зникають: вчені зробили нову заяву про безсимптомний COVID-19

Антитіла до коронавірусу швидше зникають у тих людей, які перехворіли в дуже легкій формі або безсимптомно. Такі результати озвучили вчені після проведення нового дослідження.

Як відзначили фахівці, практично у всіх пацієнтів через деякий час зникають антитіла до коронавірусу. Безсимптомні пацієнти втрачають їх набагато швидше, ніж ті, хто перехворів COVID-19 в більш важкій формі. Крім того, у людей у віці від 18 до 24 років антитіла зникали повільніше, ніж у людей старше 75 років. Про це йдеться в роботі Imperial College London.

Вчені відзначають, що імунна реакція у людей знижується після перенесеної хвороби через кілька місяців. Після коронавірусу у хворих виробляються антитіла, але через 3-6 місяців вони починають зникати.

"Залишається неясним, який рівень антитіл до імунітету забезпечують антитіла, або як довго цей імунітет зберігається", - розповів один з авторів дослідження Пол Елліотт.

Медики для дослідження взяли 365 тисяч зразків в період з 20 червня по 28 вересня. За цей період хворі з коронавірусом три рази проходили тести на наявність антитіл. За три місяці кількість пацієнтів з антитілами впала на 26,5%.

Крім того, було виявлено, що у медичних працівників, тести яких показували наявність антитіл, ситуація не змінилася. А це може свідчити про повторне зараження.

"Ми ще не знаємо, чи піддасть це людей ризику повторного зараження вірусом, що викликає COVID-19, але важливо, щоб всі продовжували слідувати інструкціям, щоб знизити ризик для себе та інших", - додала дослідник Хелен Уорд.

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