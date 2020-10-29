Антибіотики не діють: лікар розповів, коли потрібно застосувати "важку артилерію"

Лікар розповів, коли при COVID-19 потрібні антибіотики (Колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст закликав не призначати антибіотики всім хворим поспіль

Профілактичне призначення антибіотиків під час COVID-19 є серйозною лікарською помилкою і може негативно позначитися на здоров'ї пацієнта. Крім того, такі препарати абсолютно неефективні, а в майбутньому це приведе до того, що організм просто не буде на них реагувати.

Як пояснив лікар-інфекціоніст Київської міської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський, не можна лікувати антибіотиками коронавірус. Такі препарати можуть мати вплив лише на ускладнення цієї хвороби й не у всіх ситуаціях. Про це він розповів в інтерв'ю Gazeta.ua.

"COVID-19 — респіраторний вірус. Антибіотики на нього не діють. У лікуванні коронавірусної хвороби чекати ефекту від них — марно. Але є інші супутні моменти, коли призначення буде цілком коректним і необхідним. У багатьох перебіг захворювання досить легкий. Але певна група переносить його важко, оскільки порушений базовий стан імунної системи. На це впливає маса факторів. В основному це придбані проблеми з імунітетом і важкі супутні захворювання. На тлі зниженого імунітету швидко приєднується бактеріальна флора і розвиваються пневмонії. Саме в контексті появи бактеріальної пневмонії й призначаються антибіотики", - пояснив лікар.

Він додав, що пневмонія розвивається не у всіх пацієнтів і безконтрольне призначення таких препаратів шкодить пацієнтам і затягує їх одужання.

"Профілактичне призначення антибіотиків є серйозною лікувальною помилкою. Але треба бути уважним до стану хворого і вчасно побачити ускладнення, одним з яких може бути пневмонія", - пояснив інфекціоніст.

Він закликав українців не приймати антибіотики самостійно, через те, що це веде до ослаблення імунітету і сприяє появі антибіотикорезистентних штамів мікроорганізмів.

"Порушені терміни та схема прийому антибіотика не вбивають бактерії, а лише загартовують останніх і роблять дуже небезпечними в майбутньому. Нарешті, аж ніяк не покращують прогноз або перебіг захворювання. На COVID-19 антибіотики не діють!" – розповів Дубровський і порекомендував всім, у кого незрозумілі симптоми або не настає поліпшення на 5-6 день хвороби, звертатися до лікарів, а не займатися самолікуванням.

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