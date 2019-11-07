Хвороба Альцгеймера: Супрун розповіла, як попередити деменцію

Супрун розповіла про деменцію та як запобігти хворобі Альцгеймера (Фото: Grippa-net.net)

Супрун розповіла, як діагностувати деменцію та що робити у випадку захворювання

Уляна Супрун розповіла про деменцію у літніх людей і дала рекомендації, як можна її виявити та що необхідно для лікування. Екс-керівниця МОЗ зазначила у своєму Facebook, що помітити хворобу втрати пам'яті допоможе сімейний врча, а вже після невролог або психіатр зможе поставити остаточний діагноз - хвороба Альцгеймера, судинна деменція, фронто-темпоральна деменція тощо.

Згідно українському протоколу медичної допомоги при деменції потрібно провести такі лабораторні тести: клінічний аналіз крові, рівень електролітів крові, ниркові проби, печінкові проби, рівень ТТГ (показник роботи щитовидної залози), глюкози крові, вітаміну B12 і фолієвої кислоти, а також комп'ютерну томографію (КТ) або магнітно-резонансну томографію (МРТ) головного мозку

Уляна Супрун розповіла, як попередити деменцію (Фото: swissgenoma.ch)

Як остаточного підтвердити деменцію та її типи:

У разі хвороби Альцгеймера: звичайна і функціональна магнітно-резонансна томографія головного мозку, позитронно-емісійна томографія головного мозку із флуородезокліглюкозою.

Також рекомендуються тести генотипу по генах APP, PSEN1, або PSEN2, які виконують у разі істотних підозри на хворобу Альцгеймера (їх роблять, але це коштує досить дорого).

При судинній деменції: збір анамнезу по мозкових інсультів, серцево-судинних хвороб, неврологічний огляд і МРТ або КТ головного мозку.

Якщо в минулому були інсульти, інфаркти та інші судинні події, після яких розумові здібності і почали погіршуватися, то протокол закликає уникати в таких випадках діагноз хвороба Альцгеймера.

При деменції з тільцями Леві та фронтотемпоральній деменції: МРТ голови та однофотонна емісійна комп’ютерна томографія з радіофармпрепаратами.

Уляна Супрун розповіла, як попередити деменцію (Фото: pixabay.com/geralt)

"Як ви бачите, діагностувати тип деменції остаточно досить складно. Подекуди лікарі покладаються в діагностиці результатів тестів і одні симптоми, наприклад, порушення мови, пам'яті", - звернула увагу Супрун.

Перші ознаки деменції:

Часто деменцію супроводжують безсоння, тривожність, галюцинації, анорексія, депресія, інфекційні хвороби та підвищений ризик падінь.

Які супутні хвороби можуть виникати в разі деменції:

Поступове відмирання нейронів головного мозку і втрата пам'яті або здатності міркувати - лише одна сторона деменції. Її супроводжує також ряд психологічних і поведінкових симптомів, а також супутні захворювання. Вони погіршують життя і пацієнта, і тим, хто про нього дбає.

Апатія, депресія, тривожність і дратівливість можна зменшити за допомогою тих же ліків, що й інші прояви хвороби Альцгеймера. Антидепресанти не є першою ланкою терапії при деменції (ліки підбирає лікар для кожного випадку окремо).

Є кілька психічних засобів з групи нейролептиків, в тому числі "атипових", які можна у разі деменції. Їх прописують, якщо тривожність, агресія або галюцинації становлять загрозу для пацієнта або оточуючих або викликають сильний дискомфорт.

Хронічне запалення супроводжує вісцеральне ожиріння, атеросклероз, артрити, синдром подразненого кишечника тощо. Воно є і у людей без деменції. Депресія, викликана запаленням, погано піддається лікуванню антидепресантами. Тож у будь-якому разі слід лікувати пацієнта в цілому, а прописувати протизапальні препарати "про всяк випадок" не варто.

"Анорексія старшого віку, коли люди не хочуть їсти, "всихають", їдять тільки чай з печивом - це ненормально", - розповіла Супрун. За її словами, це може бути проявом депресії, або розвинутися через проблеми із жуванням або ковтанням. Наслідком цього є недоживлення, запори і м'язова слабкість.

Тривожність і нервозність, хронічний біль та анорексію досить ефективно долає медичний канабіс (поки що його в Україні не легалізували).

Безсоння радять лікувати не мелатоніном або снодійними, а фізичною втомою протягом дня, яскравим світлом вранці і приглушеним теплим ввечері (світлова терапія), гігієною сну (вставати і лягати в тій самій порі, мати ритуали сну).

Уляна Супрун дала поради щодо діагностики та лікування деменції (Фото: facebook.com/ulanasuprun)

Пневмонія. Її лікувати важко в усіх вікових категорій. Аби їй запобігти, треба робити щорічні щеплення від грипу, та після 65 років зробити щеплення від пневмококової інфекції. Інколи причиною запалення стає їжа, що потрапляє в дихальні шляхи.

Їжа повинна бути повноцінною, доступною для пережовування і легкого ковтання.

Важливо, щоб їжа містила достатньо рідини та клітковини, крім нутрієнтів, інакше будуть запори. Літнім людям важливо споживати більше білка, ніж людям середнього віку.

Деменцію часто супроводжує недолік вітамінів B1, В9 та В12. Нестача вітаміну В12 або порушення обміну фолієвої кислоти призводить до підвищення рівня гомоцистеїну - нейротоксичної з'єднання.

Закрепи дуже часто супроводжують деменцію. Причиною можуть бути зневоднення, низька фізична активність, неповноцінне харчування, проблеми з зубами і травленням. Закрепи можуть бути навіть причиною психозу або підвищення температури.

Уляна Супрун розповіла, як уникнути деменції (Фото: swissgenoma.ch)

"Тому поради такі: за потреби - послаблювальне чи клізма, а постійно - їжа, багата на клітковину (це можуть бути печені яблука, вівсянка з висівками чи гарбузова каша), достатньо рідини (20-25 мл на 1 кг ваги на день) і прогулянки", - йдеться у публікації.

Супрун наголосила, що пацієнтам із деменцією дуже важлива увага близьких.