В антибактериальных салфетках обнаружили очень опасные для здоровья соединения: что известно

Что обнаружили исследователи

Пандемия Covid-19 спровоцировала массовое использование дезинфекционных средств - разнообразных аэрозолей, спреев, антибактериальных салфеток и тому подобное.

Ученые отмечают, что такие средства мало помогали в защите коронавируса. Вместо этого в их составе есть опасная химическая группа - соединения четвертичного аммония (ЧАС или "кваты"). Это стандартные компоненты дезинфицирующих салфеток и спреев, особенно тех, которые утверждают, что "убивают 99,9% микробов".

В новой статье ученые собрали выводы нескольких исследований кватернизмов, указывающих на то, что ЧАС:

связанные с серьезными проблемами со здоровьем;

способствуют стойкости к противомикробным препаратам;

загрязняют окружающую среду;

не очень эффективны.

Известно, что ЧАС является классом сотен химических веществ, используемых для производства красок, пестицидов, средств для дезинфекции и средств личной гигиены.

Какие есть риски для здоровья

Ученые обнаружили, что некоторые исследования связывают эти соединения с большими рисками для здоровья. В частности, они могут провоцировать бесплодие, врожденные дефекты, нарушения обмена веществ, астму и кожные заболевания.

Исследователи отмечают, что основное действие ЧАС происходит через средства для дезинфекции.

Результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что определенный уровень химических веществ находится в крови у большинства американцев. Для этого в более чем 200 жителей Индианы взяли анализы до и после начала пандемии. Результаты показали, что уровень кватов удвоился.

Исследователи отмечают, что ЧАС могут попасть в организм человека через кожу, перорально или с воздухом.