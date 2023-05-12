В антибактеріальних серветках виявили дуже небезпечні для здоров'я сполуки: що відомо

Що виявили дослідники

Пандемія Covid-19 спровокувала масове використання засобів для дезінфекції - різноманітних аерозолів, спреїв та антибактеріальних серветок тощо.

Учені відзначають, що такі засоби мало допомагали в захисті від коронавірусу. Натомість у їхньому складі є небезпечна хімічна група - сполуки четвертинного амонію (ЧАС або "квати"). Це стандартні компоненти серветок і спреїв, що дезінфікують, особливо тих, які стверджують, що "вбивають 99,9% мікробів".

У новій статті вчені зібрали висновки кількох досліджень кватернізмів, які показують, що ЧАС:

пов'язані із серйозними проблемами зі здоров'ям;

сприяють стійкості до протимікробних препаратів;

забруднюють довкілля;

не дуже ефективні.

Відомо, що ЧАС є класом із сотень хімічних речовин, які використовуються для виробництва фарб, пестицидів, засобів для дезінфекції та засобів особистої гігієни.

Які є ризики для здоров'я

Учені виявили, що деякі дослідження пов'язують ці сполуки з великими ризиками для здоров'я. А зокрема вони можуть провокувати безпліддя, уроджені дефекти, порушення обміну речовин, астму та шкірні захворювання.

Дослідники наголошують, що основна дія ЧАС відбувається через засоби для дезінфекції.

Результати нещодавнього дослідження свідчать про те, що певний рівень хімічних речовин є в крові у більшості американців. Для цього у понад 200 мешканців Індіани взяли аналізи до й після початку пандемії. Результати показали, що рівень кватів подвоївся.

Дослідники зазначають, що ЧАС можуть потрапити в організм людини через шкіру, перорально або з повітрям.