В Антарктиді зафіксували дивну аномалію: цього просто не може бути

В Антарктиді зафіксували дивну аномалію (Фото: pixabay.com)

Вчені з Антарктиди повідомляють, що такого явища не було за всю історію спостережень

В Антарктиді зафіксували неймовірну аномалію – на острові з'явилися комарі. За словами вчених, які знаходяться на семи станціях, ніколи раніше з комарами у своїх спостереженнях вони не стикалися.

Як повідомляють фахівці, в Антарктиді несподівано з'явилися безкрилі комарі-дзвінці й основною причиною називають навала туристів. Про це пише видання Journalist з посиланням на російські ЗМІ.

"На острові Кінг-Джордж, де знаходяться 7 станцій різних держав, якийсь час назад з'явилися комарі. Це відбулося у зв'язку з людським фактором: там багато туристів, до того ж там ідеальні умови для комарів — струмки, річки, влітку +3°, взимку -5°, клімат м'який", - повідомили в російській антарктичній експедиції.

Вчені відзначають, що ніколи раніше з такою проблемою не стикалися і буде проведена незвичайна науково-прикладна робота по вивченню ситуації. Фахівці будуть шукати розв'язання цієї проблеми. Були початі різні проєкти на всіх станціях острова, а також розроблені спеціальні пастки для комарів.

Комарами навіть було уражено одне з будівель і довелося провести спеціальну санітарну обробку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що вчені показали приголомшливі фото пінгвінів в Антарктиді, які стоять у черзі.

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