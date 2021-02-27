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В Антарктиді відколовся айсберг більше за Київ: вражаючі кадри

Автор: Володимир Костирін

В Антарктиді від шельфового льодовика Бранта відколовся величезний айсберг, площа якого становить 1270 квадратних кілометрів, а товщина - 150 метрів.

Про це пише The Guardian.

Розміри крижини настільки великі, що перевищують площі багатьох європейських столиць, в тому числі і Києва, з його площею 847,66 квадратних кілометрів.

Розлам стався трохи більше ніж за 20 км від британської дослідницької станції "Галлей", на якій, на щастя, нікого в цей час не було.

Річ у тім, що британська антарктична служба (BAS) зараз виконує функції на базі в обмеженому обсязі через побоювання, що айсберг може неминуче відколотися - раніше в цьому місяці зняли на відео великі тріщини на льодовику Бранта

Відео: Гігантська тріщина на шельфовому льодовику Бранта в Антарктиді

Великі тріщини в льодах цій частині Антарктиди були вперше виявлені 10 років тому, і відтоді BAS веде моніторинг даного району на випадок події, що таки відбулася 26 лютого, коли айсберг почав свою "подорож".

В Антарктиді розлом на шельфовому льодовику Бранта призвів до відколу гігантського айсберга (фото: bas.ac.uk)

"Хоча відкол великих частин шельфових льодовиків Антарктики - абсолютно нормальна частина їх процесів, великі відколи, подібні до того, який був виявлений на шельфовому льодовику Бранта у п'ятницю, залишаються досить рідкісними та захоплюючими", - сказав експерт з дистанційного зондування, гляціолог і професор геології в Університеті Суонсі в Уельсі Адріан Лакман.

Він також додав, що оскільки за останні 5 років в системі шельфового льодовика Брант активно розвивалися 3 довгих розломи, вчені очікували, що "станеться щось вражаюче".

В Антарктиді від шельфового льодовика Бранта відколовся айсберг (фото: bas.ac.uk)

Раніше ми писали про те, що українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

А також розповідали про те, що українські полярники перед цим розповіли про НП в Антарктиді.

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