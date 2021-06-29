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В Антарктиді зникло величезне озеро: ще два роки тому було на місці

Автор: Styler

В Антарктиді зникло величезне льодовикове озеро. Зникнення виявила група вчених з інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Про це повідомили у виданні Phys.

Як стверджую вчені, величезне льодовикове озеро знаходилося на поверхні шельфового льодовика в Антарктиді ще кілька років тому. Вони почали аналізувати супутникові дані апарату ICESat-2 від NASA і з'ясували, що озеро пропало у 2019 році. У той час в шельфовому льодовику Еймері в східній частині Антарктиди була зима.

За підрахунками океанографів, в океані розчинилося 600-750 мільйонів кубічних метрів води, а це майже у два рази більше, ніж обсяг затоки Сан-Дієго.

"Ми вважаємо, що вода, яка накопичилася в цьому глибокому озері, викликала тріщину в льодовому шельфі під озером. В результаті гідророзриву вода стікала в океан, який знаходився нижче", - пояснив вчений Роланд Варнер.

В Антарктиді зникло озеро

Замість озера зараз залишилася кратероподібна западина на поверхні шельфового льодовика, яка становить близько одинадцяти квадратних кілометрів. Процес гідророзриву почався одночасно з обваленням декількох шельфових льодовиків.

Всі ці процеси відбуваються через підвищення температури повітря на льодовиках і в деяких місцях відбувається сильне танення, що призводить до обвалення льодовиків і скидання льоду.

Найближчим часом, за прогнозом вчених, у западині може знову зібратися тала вода та утворити нове озеро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Атлантиці розтанув найбільший айсберг, який був зіркою соцмереж.

А також ми повідомляли про те, що з'явилося відео відколу гігантського айсберга від Антарктиди.

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Антарктида