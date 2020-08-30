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Аномальна спека, але з нюансами: синоптик дала докладний прогноз на 31 серпня

Неділя 30 серпня 2020 20:01
Аномальна спека, але з нюансами: синоптик дала докладний прогноз на 31 серпня
Погода в Україні 31 серпня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Синоптик Наталка Діденко прогнозує підвищення рівня тепла до +35 градусів

Погода в Україні 31 серпня буде аномально спекотною, але місцями будуть відчуватися похолодання через наближення атмосферного фронту. При цьому дощі очікуються лише у західних областях. Такий прогноз на понеділок, останній день літа, дала синоптик Наталка Діденко у своєму мікроблозі в Facebook.

"Завтра скрізь в Україні сонце і дуже, дуже тепло, гаряче, + 30... + 35 градусів. Хіба що трохи на Заході подекуди +28, +29 градусів - іде фронт. Але цей фронт, який принесе дощі з грозами вже 1 вересня у західних областях України (карта) включаючи похолодання, це вже турбота осені, вересня", - пише синоптик.

Аномальна спека, але з нюансами: синоптик дала докладний прогноз на 31 серпня

Погода в Україні 31 серпня (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також Діденко розповіла, де очікувати опади 31 серпня.

"Завтра в Україні скрізь спекотна суха погода 1 вересня дощі очікуються лише у західних областях, у більшості областей - без опадів", - зазначила синоптик.

Експерт також спрогнозувала погоду у столиці.

"У Києві 31 серпня також сухо і жарко, до +32 градусів. 1 вересня у столиці передбачається чудова погода - дощу не буде, а спека послабшає до +27, +28 градусів", - додала Діденко.

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр дав прогноз на вересень.

Також ми писали, що синоптики оновили прогноз погоди на вересень.

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