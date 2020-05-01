Аномальна погода: синоптики прогнозують заморозки в травні

Погода в Україні в останні дні дуже нестійка і за прогнозом метеорологів і синоптиків нас чекає аномальна погода в травні. Останній весняний місяць може виявитися багатим на синоптичні прояви – грози, шквали, град, спеку і навіть заморозки.

Погода в травні стане продовженням після аномальної зими та початку весни. Як розповіла завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДержНС та НАН України Віра Балабух, погода в травні буде дуже нестійкою, з циклонами.

"Говорячи про погоду за останній рік, ми згадуємо, що вона аномальна. Кліматичної зими в цьому сезоні не було, незвичайно теплими виявилися березень і квітень, не стане винятком і травень. Він буде теплим і з кількістю опадів близьким до норм – це 60-80 мм в більшості регіонів. Але картина по регіонах виявиться різною: на півдні можливий брак дощів, а на півночі та в Карпатах – надлишок. Погода весь місяць очікується нестійкою через кілька циклонів, які стануть переміщатися по території України та принесуть грози, шквали. Але ці циклони невеликі, тому очікувати, що дощі пройдуть скрізь, не доводиться", - зазначила Балабух у коментарі для видання "Сьогодні".

Вона вважає, що в травні буде тепло вже по-літньому, а середньостатистична температура може перейти за відмітку в +25 градусів. Ночі будуть теплими, очікується до +10 градусів.

Однак метеоролог попередила, що травень дуже примхливий місяць, і є ймовірність нічних заморозків в окремих регіонах.

У цілому синоптики прогнозують досить теплий місяць, у другій половині – спекотний. Дощів небагато і за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, варто очікувати дві хвилі сильних гроз і злив – на початку місяця і в останній його декаді.

Погода в Україні 2 травня

Як розповіла синоптик Наталка Діденко, в суботу дощі пройдуть у західних областях і зачеплять трохи центр України. Також можливі опади на сході та в Одеській області.

"2 травня в Україні основна порція вологи випаде у західній частині України плюс Вінницька, Житомирська області. Буде ймовірність локальних дощів у Сумській, Харківській областях, місцями в Одеській області. Більшість районів Сходу, Центру і Півдня будуть належати сухій погоді", - зазначила синоптик.

Температура повітря в суботу в більшості областей підніметься до +18 +24 градусів, на Заході буде холодніше, всього +14 +18 градусів. На Сході в декількох областях прогріється до +26 градусів. У Києві потеплішає до +22 градусів.

На наступному тижні Діденко прогнозує похолодання.

"У Києві сьогоднішнє короткочасне похолодання зміниться завтрашнім теплим поверненням до +22 градусів. Істотний дощ – навряд чи, хіба що десь локально. Неділя-понеділок побудуть теплими, а з вівторка очікується похолодання", - попередила синоптик.