Аномалії частішають: експерт про вплив клімату на потопи на Західній Україні

Повені на заході України, що почалися в кінці червня, досі повноцінно не ліквідовані. Рятувальники та волонтери борються з наслідками стихії, однак руйнівні зливи не відступають з цих регіонів. Експерт з питань клімату Євгена Засядька назвала причини негоди і її руйнівних наслідків на заході України.

Як розповіла кліматолог в ефірі телеканалу "Україна 24", головна проблема повеней у тому, що складно передбачити кількість опадів, які випадуть за добу або за годину. Експерт пов'язує аномальні рівні добових опадів зі змінами в кліматі.

"Дощі за своїм обсягом випадають майже такі ж, як і раніше. Але змінився їх розподіл між сезонами, коли вони випадають. Якщо раніше такий обсяг випадав за місяць, то зараз він може випасти за кілька годин", — зазначила експерт.

За її словами, річки не можуть впоратися і міста до таких погодних явищ не готові, тому це і викликає повені, через що міста затоплено, багато економічних втрат.

"Через що це відбувається — це фактор зміни клімату. Це підвищення температури. Минулого року були теплові хвилі (коли і вдень, і вночі температура майже не відрізняється), в цьому році їх ще не було, але їх можна очікувати. Безсніжна зима також негативно вплинула на наповнення річок, і Держводагентство говорило, що є ризик того, що не вистачатиме води для промислових потреб", — заявила Засядька.

Нагадаємо, що раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також ми писали, що в Україні другий тиждень підтоплені населені пункти через паводки.