Анна Трінчер зібралася заміж, але її сім'я проти: не подзвонили, не запросили

Пропозицію Саша зробив у Туреччині

Волошин зробив пропозицію Трінчер 22 жовтня, але почав готувати все заздалегідь. Анна розповіла подробиці того, як все відбувалося.

"Ми приїхали до торгового центру; я залишилася в машині на парковці, а Саша вийшов, але попросив мене знімати на телефон, якщо я раптом побачу щось незвичайне. До мене підійшов оператор... і тут виїжджають 40 байкерів! Стають в два ряди, останнім виїжджає Саша ... як справжній принц! Але не на білому коні, а на чорному байку і з букетом троянд розміром з мене", - поділилася Анна.

Сім'я Трінчер не підтримує весілля

Мама Анни на момент пропозиції руки і серця Саші поїхала в Іспанію і тому не була присутня в цей важливий момент. Можливо, це її трохи образило і вона не сприйняла звістку про весілля дочки з ентузіазмом. Потім вона все одно дізналася про подію і подзвонила зі з'ясуваннями відносин.

"На саму пропозицію моя мама відреагувала досить, ну, не те, щоб негативно... але ображена, що їй не повідомили, її не запросили, не почекали... Бабуся також проти весілля, напевно, їй здається, що зарано. Я не знаю її мотивів неприйняття мого життя. Моя тітка теж ніяк не відреагувала", - зізналася зірка.

Поки що парочка не називає дату весілля, але анонсує яскраву подію, яка запам'ятається всьому медійному світу.

"Ми поки не приступали до підготовки, Зараз на порядку денному розповісти про це в соціальних мережах і медіасвіті Тому поки не було можливості подумки приступити до підготовки самої дії. Я думаю, що буквально після Нового року почнемо збирати команду організаторів", - сказала Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин (фото: Instagram)