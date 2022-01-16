Анна Трінчер показала, як виглядала після операції зі збільшення грудей

На ньому видно, як її везуть в палату після наркозу. Знаменитість сидить зі скуйовдженим волоссям і виглядає сонно. При цьому вона зазначила, що почувається добре.

Скріншот з Instagram

Трінчер також показала, як виглядала до пластики. Вона каже, що їй було дуже прикро, коли в 8-9 класі у її однокласниць вже почала рости груди, а у неї ні. Дівчина навіть не могла знайти собі нормальний ліфчик.

Скріншот з Instagram

"Мені обіцяли, що вони виростуть в 15, потім в 17... І ось мені 20 і мене обдурили", - зазначила співачка.

Скріншот з Instagram