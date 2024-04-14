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Анна Кошмал ошеломила новым смелым образом (фото)

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Юлия Любченко

Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала настоящей звездой мелодрам и комедийных сериалов, нередко демонстрирует интересные луга.

Об одном из них рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль Анны.

В каком образе Кошмал появилась на этот раз

Поскольку Анна является одной из самых популярных молодых актрис Украины, она довольно часто становится лицом для разных брендов. И это может проявляться по-разному. Например, ей предлагают стать амбасадором или просто рекламировать бренды в своем Instagram, а также Комал принимает участие в съемках.

Но бывает и такое, что Аня просто устраивает фотосессию и отмечает бренды. В этот раз актриса показала интересный и обольстительный образ, состоящий из короткого оверсайзного черного пиджака, который имеет интересные украшенные кружевом рукава. А также интересное украшение из жемчуга.

Также Кошмал надела невероятные брюки из белого кружева и подкладки. Они выглядят так, будто это вещь из прошлого века, которая становится трендовой сейчас.

Анна Кошмал в обольстительном образе (фото: instagram.com/smorkovkina)

Конечно, такие брюки не наденешь в повседневной жизни, но для фотосъемки это очень оригинальная вещь.

Свой лук Анна дополнила белыми туфлями с застежкой и на невысоких каблуках. Кошмал также накрасила губы красной помадой, собрала волосы и сделала легкий макияж.

Целостный образ Анны выглядит очень интересно и оригинально. А еще демонстрирует смелость девушки.

Анна Кошмал в роскошном образе (фото: instagram.com/smorkovkina)

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