Анита Луценко вместе с известным актером-зоозащитником озвучила мультфильм: детали

Какие эмоции испытывали Луценко и Суровцев во время озвучки мультфильма

Для Аниты это был первый опыт дубляжа, который ее немного испугал, но это была небольшая мечта тренерши, которая наконец-то сбылась. В мультике она стала голосом кошки Гризабеллы, живущей в приемной небесной канцелярии и сопереживающей приключениям главного героя.

"Я в тотальном восторге. На самом деле сбылась одна из моих давних мечт. Перед началом было довольно страшно, что у меня не получится, но уже с первого предложения стало понятно, что мне удалось представить, что я делаю озвучку не для тысяч людей в кинотеатрах, а для своей дочери Мии. Ей должно быть смешно и похоже на персонажа. Я очень довольна работой и хочу еще", - делится впечатлениями Анита.

Анита Луценко озвучила мультфильм "10 жизней" (фото: пресс-служба "Киномания")

Для Суровцева, который, кстати, является известным зоозащитником и любителем кошек, это тоже был первый опыт в сфере дубляжа. И для мужчины это давняя профессиональная мечта, которая наконец воплотилась в жизнь.

Алексею досталась роль негодяя Кирка, который, несмотря на суровую натуру, имеет доброе сердце и совесть, которую, правда, надо сначала разбудить.

"Это мой первый опыт дубляжа и это были невероятные ощущения. Мой персонаж достаточно истеричен и поэтому мне пришлось постоянно кричать, постоянно паниковать и немножко сорвал голос к концу рабочего дня. Это то, что было сложно. Легче всего было то, что мы в принципе с ним схожи и вы это сможете увидеть", - рассказывает о новом опыте Суровцев.

Алексей Суровцев озвучил мультфильм "10 жизней" (фото: пресс-служба "Киномания")

О чем зрителям расскажет мультфильм "10 жизней"

Это хорошая семейная анимация, которая вмещает в себя жизненные мудрости и показывает, что все, что происходит с нами - нужно ценить и ни в коем случае нельзя обесценивать окружающих и свои действия.

"10 жизнь" рассказывает о коте, по имени Беккет, по сравнению с которым самые высокомерные котики выглядят как милые пушистики. Но скоро повседневная жизнь героя изменится. И не раз, а целых десять, представить только.

Коту придется превратиться в других животных и почувствовать их жизнь на собственной шкуре, чтобы наконец начать ценить свою собственную.

Увидеть приключения Беккета и других героев, двое из которых заговорили голосами известных украинцев, можно будет со 2 мая в кинотеатрах.

Фото из мультфильма "10 жизней"