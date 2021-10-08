Ані Лорак вперше розповіла, чому не виступає в Україні і живе в Росії: мене "замовили"

Співачка розповіла, що несе любов в маси і не боїться абсолютно нічого.

"Я живу тут! Так, я їду і приїжджаю. Я перестала виступати з певних причин", - сказала зірка.

Нагадаємо, що з 2014 року співачка не дає концерти в Україні. Лорак повідомила, що давати концерти на батьківщині перестала, тому що відчула, що на неї було зроблено політичне замовлення. Вона натякнула, що її "замовила" жінка-артистка через заздрощі.

"Перша людина (артист), яка постраждала ось в таких відносинах була я і весь удар взяла на себе. Після мене пішли інші виконавці... А потім почалися інші ситуації, коли ось такі подвійні стандарти - одні люди їздили, інші не могли їздити та т. д. тобто, хто це вирішував, хто писав ці списки?"- сказала Лорак.

Виконавиці дуже прикро, що коли почалося "цькування", за неї ніхто не заступився і не підтримав. Ніхто з колег не наважувався захистити артистку.

Також Лорак називає себе пташкою, який дарує людям музику без кордонів.

"А пташка завжди хотіла крилами на сцені так! Літати, щоб було багато місця. І тому в один момент мені було дуже тісно в Україні. Я зрозуміла - тут я досягла вже всього. Коли привезла срібло з "Євробачення". Ми робили тури. І я хочу у світ. Тому ми почали розвивати різні території. І гастролювати. І розширювати. Тому що птах, вона вимагає більше місця, щоб літати. А крила у мене росли", - зазначила артистка.