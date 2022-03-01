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Ані Лорак розважає рашистів, поки їхні родичі вбивають дітей в Україні

Автор: Дмитрий Войналович

Співачка Ані Лорак вирішила продовжувати розважати росіян, поки їхні друзі і родичі вбивають людей в Україні.

Так, вже 2 березня екс-українська співачка дасть концерт у Санкт-Петербурзі.

Також у найближчих планах забутої в Україні артистки виступи у Воронежі, Ростові, Сочі та інших містах РФ.

В анонсі концертів йдеться, що шоу Ані Лорак буде "наповнений драйвом та емоціями".

До речі, в травні Кароліна планувала тур по Україні. Співачка хотіла приїхати в Херсон, Запоріжжя та Харків. Саме ці міста - в числі найбільш постраждалих від рук і зброї російських окупантів.

Тим часом, проти війни в Україні, яку розв'язали росіяни, співачка висловилася, оприлюднивши заклик "Stop War" у своїх соцмережах.

Однак 1 березня вона зробила в Instagram ще одну заяву.

"Мої улюблені брати і сестри! В Україні йде війна! Війна вбивча і руйнівна, кожен день гинуть мирні люди і що найстрашніше - діти! Я українка, я мати, мої близькі зараз в Україні під обстрілами, як і мільйони українців. Моє серце зараз з кожним з тих, хто страждає від цього жаху! Я благаю зупинити цю безглузду, нікому не потрібну війну!"- звернулася Ані Лорак незрозуміло до кого, опублікувавши фото дітей-сиріт з Кропивницького, які змушені ховатися в бомбосховищах від роботодавців Лорак.

Раніше ми писали, що Майкл Дуглас, Мік Джаггер, Стівен Кінг та інші зірки підтримали Україну.

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Ані Лорак