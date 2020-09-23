Ані Лорак розповніла до невпізнання: подвійне підборіддя на відео не сховаєш

Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак показала подвійне підборіддя і посміялася над фейками про себе

Ані Лорак підтвердила чутки про набрану на карантині зайву вагу. Артистка дала коротке інтерв'ю після вручення їй нагороди "Найстильніша співачка" і на відео помітно, що Кароліна дещо "округлилася".

Так, один російських телеканалів розмістив на YouTube ролик, знятий 21 вересня. На ньому неозброєним оком видно, що зірка обзавелася другим підборіддям. Втім, може це гра світла і тіні зіграла зі співачкою злий жарт.

Ані Лорак набрала вагу (відео: YouTube)

Кароліна в інтерв'ю розповіла також, що любить посміятися над фейками про себе.

"Тисячу якихось пластичних операцій, то я худну, то я вагітна, то я не вагітна, то я з цією людиною, то я з цією і так далі - це нормально?" - заявила співачка.

Ані Лорак сильно змінилася (колаж РБК-Україна)

Цікаво, що фото з заходу разюче відрізняються від відеозвіту. Але навіть при ретельній ретуші видно, що щічки співачки помітно збільшилися.

Ані Лорак під час останньої появи на публіці 21 вересня (фото: modatopicalMyCollages)

Раніше ми писали, що Ані Лорак оголосила голодування, зізнавшись, що не могла пройти повз холодильник під час самоізоляції. Співачка розповіла, на які кардинальні заходи зважилася, щоб повернути собі колишні форми.

Також ми робили підбірку, як через маніпуляції з обличчям і тілом змінювалася Ані Лорак протягом своєї кар'єри.