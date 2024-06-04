Анджелине Джоли исполнилось 49 лет: тренер звезды раскрыл секрет ее стройного тела

В чем секрет Анджелины Джоли

Анджелина Джоли многое добилась в своей жизни, она воспитывает детей, получила "Оскар" и работала в Организации Объединенных Наций.

У Анджелины уже много лет есть личный тренер по имени Гуннар Петерсон. В интервью он поделился, что Анджелина имеет структурированную программу тренировок, которая включает круговые тренировки, силовые тренировки и кардиотренировки.

Анджелина Джоли излучает красоту (фото: Getty Images)

Как тренируется Анджелина Джоли

Каждое упражнение включает три подхода с 10 до 15 повторяющихся движений, но разнообразие является ключевым для проработки разных групп мышц.

Во время подготовки к роли в фильме "Соль" 2010 года Гуннар включил боевые искусства муай-тай в режим тренировок Анджелины.

"Мы очень рано заставили ее научиться совмещать муай-тай и крав-мага. Тогда мы выбирали движения, которые ей удавались лучше всего, и объединяли их", - сказал Гуннар.

Во время подготовки к роли в кинокартине "Малефисента" Анджелина рассказала, что увлеклась йогой.

По ее словам, именно его ей дала силу, "чтобы сдерживать себя".

Кстати, тренер суперзвезды утверждает, что Анджелина никогда не делала никаких пластических операций.

Что ест Анджелина Джоли

Известно, что актриса в течение дня употребляет много чистой или с лимоном воды около трех литров в день для поддержания гидратации и выведения токсинов из организма.

Чтобы снабдить свое тело всеми необходимыми питательными веществами, звезда употребляет пищу пять раз в день в небольших порциях. Она следит за балансом белков, углеводов и жиров в своем рационе и предпочитает потреблять злаки, семена, фрукты и т.д.

Начиная свой день, актриса начинает с белковых продуктов и свежих фруктов, дополняемых орехами и сухофруктами. Белки снабжают организм необходимыми питательными веществами и способствуют восстановлению клеток, а главное – уменьшают потребность в постоянных перекусах в течение дня.

Анджелина Джоли очень внимательно выбирает продукты для своего ежедневного рациона. Она потребляет киноа, гречку, пшено, семена чиа и льна, куркуму, рис, бобы, орехи, сырые салаты, авокадо, тофу, соевое молоко и т.д.

Кроме того, Джоли предпочитает овощи, приготовленные на пару, курицу или тунца с оливковым маслом первого отжима.

Джоли постоянно тренируется (фото: Getty Images)

Уход за кожей звезды

В путешествиях Анджелина активно ухаживает за кожей - она не прекращает использовать продукты с оксикислотами и антиоксидантами.

Популярная актриса принялась пользоваться солнцезащитными средствами еще в юности. Ведь она знает, что ультрафиолетовые лучи отрицательно влияют на кожу, в частности вызывают появление пигментных пятен.

Актриса почти не наносит макияж, когда не на съемках (фото: instagram.com/angelinajolie)

Помимо использования защиты от солнца она носит шляпы и должным образом увлажняет кожу.

Анджелина Джоли наносит макияж только для съемок. В повседневной жизни она не использует декоративную косметику, чтобы сохранить кожу в хорошем состоянии.

Анджелина Джоли поддерживает Украину (фото: instagram.com/angelinajolie)

Отметим, что, несмотря на то, что звезда покинула пост посла доброй воли в ООН, она поддерживает Украину и демонстрирует не только внешнюю красоту, но и внутреннюю...