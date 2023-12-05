Анджелина Джоли намекнула, что хочет навсегда бросить актерскую карьеру: при чем здесь Брэд Питт

Анджелина Джоли планирует завершить актерскую карьеру

Анджелина Джоли намекнула, что хочет навсегда бросить актерскую карьеру и покинуть Лос-Анджелес, чтобы проводить больше времени в Камбодже после того, как она упустила возможность свободно путешествовать на фоне ожесточенной битвы за развод с Брэдом Питтом.

48-летняя актриса рассказала о своей неприязни к Голливуду, объяснив, что она считает это "неглубокое" место, и признавшись, что она, вероятно, никогда не стала бы актрисой, если бы она сегодня начинала этот путь.

Актриса объяснила, что хочет как можно быстрее переехать, чтобы комфортно жить в своем доме в Азии, но лишь до тех пор, пока ее долгая судебная битва с бывшим не дойдет до финала.

Анджелина Джоли намекает на завершение карьеры (фото: instagram.com/angelina._.official_1)

Напомним, что звездная пара начала встречаться в далеком 2005 году и вышла замуж в 2014 году, но развелась через два года, то есть в 2016 году - и с тех пор они находятся в семилетнем бракоразводном процессе из-за опеки над шестью детьми.

"Это часть случившегося после моего развода - я потеряла возможность жить и путешествовать так же свободно как ранее", - комментирует ситуацию голливудская дева.

Анджелина Джоли также пошутила, что у нее действительно больше нет социальной и личной жизни и что все ее ближайшие друзья это беженцы в Камбодже.

Когда наконец все судебные моменты с Брэдом Питтом будут урегулированы, Джоли отправится жить в другую страну и не будет участвовать в актерской деятельности. Однако когда именно это произойдет и Анджелина, наконец, почувствует покой и облегчение - пока неизвестно.

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Анджелина Джоли намекает на завершение карьеры (фото: instagram.com/angelina._.official_1)