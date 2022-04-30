Анджеліна Джолі у Львові: пробіжка в укриття під сиренами і найсмішніші меми

Користувачі соціальних мереж практично весь день відстежували переміщення Анджеліни Джолі по Львову. Деяким навіть пощастило зустріти її особисто. А актриса в цей час виконувала важливу місію – спілкувалася з постраждалими від війни, провідала дітей і зустріла поїзд з Покровська.

До речі, як з'ясувалося - знаменита актриса і посланник ООН у справах біженців прибула в Україну не з місією, а особисто. Цю інформацію підтвердила речник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Гедіні-Вільямс на запит видання The Washington Post.

Під час візиту Анджеліни Джолі в центр прийому біженців на Львівському вокзалі, спрацювала система оповіщення тривоги. А актрисі довелося разом з волонтерами бігти в притулок.

"Де б ще зустрілася Анджеліна Джолі та сирена", - жартують в соціальних мережах.

До речі, жарти та меми про візит Анджеліни Джолі до Львова вже полетіли у всіх соціальних мережах. Ось, що нам вдалося зібрати: