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Андрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фото

Вторник 17 сентября 2024 11:05
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Андрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фото Андрей Фединчик (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)
Автор: Любовь Блажко

Украинский актер Андрей Фединчик сообщил о потере близкого человека. На войне погиб его друг и одноклассник Алексей, с которым он дружил с детства.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости рассказывает об этом подробнее.

Что известно

Избранник Наталки Денисенко обнародовал в своем блоге архивное фото, на котором появился с Алексеем в школьные годы. В кадре Андрей позировал в спортивном наряде, тогда как его друг был запечатлен в пиджаке и рубашке.

"Леха.. мой одноклассник и лучший друг, пока я не перешел в другую школу. О таких говорят: воспитан на улице. И хоть сворачивали мы с ним не туда иногда, но пацан был с понятиями. Вчера узнал, что он погиб, защищая свою страну, свой дом. Вечная память тебе, друг", - написал Фединчик.

Андрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фотоАндрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фотоАндрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фотоФединчик показал архивное фото (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Алексей, как известно, пошел защищать родную страну в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. За период своей службы он получал ранения на фронте.

Реакция сети

Коллеги выражают слова сочувствия Андрею. А Наталка Денисенко, жена Фединчика, написала, что фото, обнародованное ее любимым в сети, стоит у них дома.

Акткре также пополнил ряд ВСУ в начале полномасштабной российско-украинской войны. Его партнерша время от времени показывает в соцсетях общие романтические кадры, когда тот возвращается домой во время отпусков.

Андрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фотоАндрей Фединчик сообщил о гибели лучшего друга на войне: актер показал архивное фотоНаталка Денисенко, Андрей Фединчик и их сын Андрей (Фото: instagram.com/andreyfedinchik)

Напомним, Андрей Фединчик - украинский актер театра, кино и дубляжа, Заслуженный артист Украины. Недавно от президента он получил орден "За заслуги" III степени - это произошло по случаю Дня кинематографистов, который в нашей стране отмечают во вторую субботу сентября.

Тогда президент Украины Владимир Зеленский постановил наградить важными наградами деятелей кино. В списке также оказались режиссер Алан Бадоев, режиссер Алиса Коваленко, оператор-постановщик Ярослав Пилунский, продюсер Ризоль Святослав Леонидович.

В прошлом Денисенко ошарашила "непопулярным мнением" о войне, и это вызвало волну возмущения со стороны юзеров.

Тем временем актер Тарас Цымбалюк рассказал, почему не пошел на войну, как Хлывнюк или Фединчик.

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