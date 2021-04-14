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У Андрія Данилка серйозні проблеми зі здоров'ям: "лікарі не тільки з України"

Автор: Styler

Андрій Данилко, який у шоу "Маска" злився в поцілунку з Інною Білоконь, має серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про самопочуття Данилка в програмі "Зірковий шлях" розповів відомий продюсер Юрій Нікітін, який в тому числі "розкручує" Вєрку Сердючку.

Що відомо про хворобу Данилка

За словами продюсера, Андрію вдалося впоратися з депресією. Але у кумира мільйонів з'явилися нові проблеми.

"Хочу сказати, що порівняно з тими депресіями, які у нього були після 2007 року, він вже знаходиться в прекрасній формі. Тому що дуже довгий час він зовсім не міг творити і генерувати, нічого не міг робити, виступати", - сказав Нікітін.

При цьому зазначив: у Данилка "більш серйозні проблеми зі здоров'ям, ніж це може здатися".

"Там велика група фахівців над цим працює, лікарі не тільки з України, але і з інших європейських країн підключаються до цього процесу", - розповів Юрій.

Що буде з Вєркою Сердючкою?

Зазначимо, що вже зовсім скоро VERKA SERDUCHKA планує відсвяткувати 30-річчя своєї творчої діяльності.

"Ми готуємо новий кліп, новий трек і за ним ряд дуже серйозних проєктів, про які я просто не можу говорити. Але сьогодні рік 30-річчя VERKA SERDUCHKA. Єдине, що можу сказати, він буде наповнений яскравими і знаковими проєктами від VERKA SERDUCHKA", - поділився Нікітін.

Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Данилко купив ще одну квартиру на Хрещатику, яка обійшлася йому в близько 350 тис. доларів.

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Новини України Андрій Данилко
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