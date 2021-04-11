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Геля з "СВ Шоу" вперше за довгий час з'явилася на ТБ: дуже змінилася (відео)

Новость на русском → Неділя 11 квітня 2021 11:42
Геля з "СВ Шоу" вперше за довгий час з'явилася на ТБ: дуже змінилася (відео) Радміла Щеголева (колаж: РБК-Україна)
Автор: Lite

Відома українська актриса Радміла Щоголева, більш популярна під псевдонімом Гелі з "СВ Шоу", вперше за довгий час з'явилася на ТБ. Артистка вирішила взяти участь у зйомках шостого випуску зіркових пародій шоу "Ліпсінк баттл".

Відео опубліковано в прес-службі шоу в Instagram.

Як повідомляється, на цей раз в шоу взяв участь продюсер і ведучий Дмитро Танкович, якому дістався образ легендарної "провідниці", артистки Вєрки Сердючки. На сцені Танкович з'явився у сріблястому костюмі та з фірмовим головним убором Сердючки - величезною зіркою. Дмитро пародував хіт Вєрки Make it rain Champagne.

Цікаво, що під час виступу Танковича підтримували його не тільки його близькі - дружина і донька, але і актриса Радмила Щоголева - та сама довгонога і мовчазна напарниця Вєрки Сердючки, Геля з "СВ Шоу". Вона оцінила виступ Дмитра і зізналася, що була вражена.

Актриса навіть зробила Дмитру несподівану пропозицію: поїхати разом з ним на гастролі, якщо він буде другим складом виступати в образі Сердючки:

"Дмитро, не зупиняйтеся! Віра, наскільки я розумію, зараз виступає дуже мало, а нам її не вистачає".

Варто відзначити, що користувачі в коментарях висловили своє здивування у зовнішності акторки.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Данилко зробив відверте зізнання.

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