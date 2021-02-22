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Андрій Стріхарський підтримав юних футболістів

Автор: Styler

Народний депутат України від "Слуги народу", президент Асоціації дитячого та юнацького спорту України Андрій Стріхарський відвідав фінальні змагання шостого традиційного турніру пам’яті легендарного футболіста Андрія Михайловича Баля. У заході взяли участь понад 200 спортсменів 2013 року народження з Києва та Київської області.

Про це народний депутат повідомив у Facebook.

"Наша Асоціація дитячого та юнацького спорту України, яку я очолюю, виступила партнером-організатором цього турніру. Ми надали необхідний інвентар та заохочувальні призи переможцям змагань, а також разом із легендарними футболістами Володимиром Безсоновим і Анатолієм Дем’яненко, та актором "95 кварталу" Мікою Фаталовим вручили кубки і нагородили медалями переможців турніру. Отримав неймовірний заряд позитивних емоцій під час фінальних змагань шостого традиційного турніру пам’яті легендарного футболіста Андрія Михайловича Баля", - розповів Андрій Стріхарський.

За його словами, до фіналу увійшли найсильніші команди Києва та Київської області: ДЮСШ "Атлет" (м. Київ) та ФК "Бровари". І саме команда ФК "Бровари" стала переможцем турніру.

"Пишаюся виступом дітей на турнірі! Вони були чудово підготовлені. Вдячний тренерам, які займаються з дітьми і вкладають у них свою душу задля досягнення найкращих результатів. З власного досвіду знаю, що спортивна людина має правильне виховання і зможе максимально ефективно реалізувати себе в житті, оскільки з самого дитинства займався спортом", - зауважив Стріхарський.

Він також повідомив, що Асоціація дитячого та юнацького спорту України була створена, щоб популяризувати нові види спорту, а також підтримувати розвиток популярних видів спорту серед дитячо-юнацького напрямку.

"Наша Асоціація підтримує всі види спорту і закликає до здорового способу життя. Ми співпрацюємо з багатьма федераціями різних видів спорту, а також спільно проводимо спортивні заходи. Дуже важливо саме на ранньому етапі розвитку закласти у дітей спортивний стрижень, який так потрібен нашій молоді", - наголосив Стріхарський.

Нагадаємо, Стріхарський є членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування - обіймає посаду голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва.

17 лютого 2021 року Андрій Стріхарський став співголовою робочої групи профільного комітету ВР з підготовки законопроекту для реформування сфери поховання та демонополізації ринку ритуальних послуг в Україні.

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Новини України Андрей СтріхарськийФутбол
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