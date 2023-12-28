Андре Тан встретился со своей музой Пэрис Хилтон: "Важное событие" (фото)

Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон

"12 лет назад Пэрис Хилтон, тогда известная как тусовница и королева вечеринок, стала для меня музой и закрыла мой показ весенне-летней коллекции линии Andre Tan под названием "Джунгли в офисе", - рассказывает модельер.

Андре Тан отметил, что этот визит блондинки на миллион - одно из самых ярких и одновременно стрессовых событий в его жизни.

"И вот на днях мне случайно удалось встретиться с Пэрис на одном закрытом мероприятии. Знаете, это такое необычное чувство, мы уже оба совсем другие люди. Мы с улыбкой на лице вспоминали этот показ, а потом интересовались делами друг друга, и как дети", - рассказал мужчина.

Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон через 12 лет (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Если бы кто-то сказал тогда, что я буду с Пэрис Хилтон через столько лет обсуждать семью и поздравлять ее с рождением второго ребенка, я бы не поверил, ведь тогда она не производила впечатления семейного человека, да и я жил другим. Спасибо ей и себе потому с 2011 года, что не побоялся. Это было действительно важное событие в моей жизни", - дополняет Тан.

Для него это действительно важное событие в жизни, поскольку 12 лет назад он привез Пэрис в Украину на свой показ и тогда голливудская звезда очень капризничала, ей не нравилось абсолютно все. И, конечно, Андре из-за этого очень нервничал.

"В 2011 году я привез Пэрис Хилтон в Украину. Это было что-то невероятное по тем временам. Если честно, я сам до сих пор не понимаю, как на это решился", - вспоминает мужчина.

Однако тогда показ прошел успешно и сейчас он может совершенно спокойно подойти к Хилтон на вечеринке и пообщаться о семье, детях, особых вопросах и просто о жизни. А это уже определенный уровень в обществе, на который поднялся Тан.

Андре Тан из Пэрис Хилтон на показе 12 лет назад (фото: instagram.com/andre_tan_official)