RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Андре Тан встретился со своей музой Пэрис Хилтон: "Важное событие" (фото)

Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Юлия Любченко

Андре Тан спустя 12 лет снова встретился со своей музой Пэрис Хилтон. Но на этот раз все произошло по-другому.

О том, как прошла встреча модельера и артистки через долгие годы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Андре Тана.

Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон

"12 лет назад Пэрис Хилтон, тогда известная как тусовница и королева вечеринок, стала для меня музой и закрыла мой показ весенне-летней коллекции линии Andre Tan под названием "Джунгли в офисе", - рассказывает модельер.

Андре Тан отметил, что этот визит блондинки на миллион - одно из самых ярких и одновременно стрессовых событий в его жизни.

"И вот на днях мне случайно удалось встретиться с Пэрис на одном закрытом мероприятии. Знаете, это такое необычное чувство, мы уже оба совсем другие люди. Мы с улыбкой на лице вспоминали этот показ, а потом интересовались делами друг друга, и как дети", - рассказал мужчина.

Андре Тан встретился с Пэрис Хилтон через 12 лет (фото: instagram.com/andre_tan_official)

"Если бы кто-то сказал тогда, что я буду с Пэрис Хилтон через столько лет обсуждать семью и поздравлять ее с рождением второго ребенка, я бы не поверил, ведь тогда она не производила впечатления семейного человека, да и я жил другим. Спасибо ей и себе потому с 2011 года, что не побоялся. Это было действительно важное событие в моей жизни", - дополняет Тан.

Для него это действительно важное событие в жизни, поскольку 12 лет назад он привез Пэрис в Украину на свой показ и тогда голливудская звезда очень капризничала, ей не нравилось абсолютно все. И, конечно, Андре из-за этого очень нервничал.

"В 2011 году я привез Пэрис Хилтон в Украину. Это было что-то невероятное по тем временам. Если честно, я сам до сих пор не понимаю, как на это решился", - вспоминает мужчина.

Однако тогда показ прошел успешно и сейчас он может совершенно спокойно подойти к Хилтон на вечеринке и пообщаться о семье, детях, особых вопросах и просто о жизни. А это уже определенный уровень в обществе, на который поднялся Тан.

Андре Тан из Пэрис Хилтон на показе 12 лет назад (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Читайте РБК-Украина в Google News
Андре ТанПэрис Хилтон