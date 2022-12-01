Андре Тан открыл секрет, какая обувь будет в моде этой зимой (фото)

Сапоги-трубы

От привычной модели обуви они отличаются тем, что не имеют молнии с застежкой, и ширина голенища равномерна по всей длине.

Комбинируйте сапоги-трубы с классическим вечерним платьем и шубой или узкими брюками с кардиганом.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Сапоги-чулки

Это обратный тренд, напоминающий комбинацию чулок и ботинок, плотно прилегающих к ногам. Такая модель подойдет тем, кому хочется подчеркнуть стройные ноги. Сапоги-чулки удачно сочетаются с трикотажными платьями, мини-юбками и шортами.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Челси

Ботинки "Челси" не сдают позиции вот уже какой-то сезон. Андре Тан советует носить их с юбками, платьями, широкими и узкими брюками. То есть подходят они почти во все.

Короткая модель ботинок, как правило, с круглым носом. Абсолютный хит - это Челси с квадратным мысом, как на показах Tod's, Ferragamo и Jil Sander.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Жокейские сапоги

Конная эстетика - главный тренд этого сезона. Трендсеттеры стилизуют аристократическую обувь с легкими платьями, стеганными куртками и леггинсами, трикотажными костюмами или офисным дресс-кодом.

Фото: instagram.com/andre_tan_official

Сапоги на платформе

После туфель куклы Bratz от Versace в моду снова вернулась платформа. Дизайнеры экспериментируют не только с босоножками, но и сапогами.

Поэтому зимой на ногах поклонниц моды можно будет увидеть обувь, которую носили ваши куклы в детстве.

Фото: instagram.com/andre_tan_official