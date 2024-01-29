Андре Тан рассказал, какие существуют архетипы людей и как от них зависит наш стиль

Невинный

Неисправимый оптимист, способный заряжать своим позитивом всех вокруг. Его главный талант - вдохновлять. Выбирает жизнеутверждающие цвета. Можно увидеть милые детали, даже немного детские: бусины, пуговицы и волшебные рисунки.

Искатель

Очень изменчив, легко подстраивается под окружающую среду. "Свой среди чужих" - это о нем. Ключевая ценность - свобода. Любит естественный цвет, носит вещи в расслабленном классическом и кэжуальном стиле, поскольку они подходят ко всему.

Мудрец

Предпочитает его судить по его знаниям, а не по внешнему виду, поэтому выбирает одежду максимально сдержанную, которая ничего не рассказывает о ней - простые формы, ахроматические цвета.

Виды архетипов (фото: Pinterest)

Герой

Направленный на результат, любящий соревнования и для него важно быть компетентным во всем. Часто в его увлечения входит спорт и экстрим. В одежде предпочитает классику (он акула бизнеса!), милитари или спортивный. Женщины либо не красятся вообще, либо предпочитают красную помаду.

Бунтарь

Образ хорошо известен каждому из подросткового периода жизни. В чистом виде встречается редко, но его легко заметить в толпе по любви к черному, заклепкам, шипам. Яркий пример среди брендов - Alexander McQueen.

Маг

Люди не из этого мира, они увлечены темами будущего (новые технологии, искусственный интеллект и метавселенные). В стиле это чаще всего отражается в этнических или футуристических мотивах.

Славный парень или просто соседская девушка

Носит простые вещи, чтобы быть, как все. И для него это совсем не обидно, а за честь - быть частью коллектива. Также для этого архетипа характерен стиль унисекс.

Эстет

Они тонко чувствуют окружающую и красоту, за что и получили свое название. Их образы всегда продуманы, немного соблазнительны, но никогда не провоцируют. Часто становятся иконами стиля и примерами для подражания.

Виды архетипов (фото: Pinterest)

Шут

Несмотря на шутливое название, он является самым глубоким архетипом. Он очень мудр (ибо по-настоящему смешно пошутить может только умный человек) и глубок. Выбор ярких, выразительных цветов, могут быть смешные надписи или принты, веселые аксессуары и гипертрофированные объемы.

Заботливый

Как правило, это настоящий альтруист. Уважает традиции, любит историю и музеи. Носит удобную, закрытую одежду. Его идеальное воплощение - английский стиль.

Создатель

Из названия легко предположить, что его ключевой ценностью есть творчество и самовыражение. В одежде может проявиться в двух крайностях или создаст настоящий артобъект из себя, надев все лучшее сразу, или будет чистым полотном.

Известный как стереотипный дизайнер в конце показа, после выхода самой яркой модели, закрывая шоу, появляется он – в простой черной рубашке и классических джинсах. Свой талант он уже доказал.

Император

Больше всего ценит власть, структуру, порядок, стремится к заработку. Любит роскошь. Надевает статусную одежду из дорогих и крепких материалов. Цвета - драгоценные камни, красивые и глубокие. Украшения - большие и выразительные.

Виды архетипов (фото: Pinterest)